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Верес отдал футболиста в аренду в армянский клуб

Премьер-лига
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24-летний защитник вернулся на родину

Верес отдал футболиста в аренду в армянский клуб

Фото: НК Верес

Новина українською

24-летний защитник "Вереса" Жирайр Маргарян продолжит карьеру в армянском "Урарту", сообщает пресс-служба ровенского клуба.

Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца текущего сезона. Маргарян присоединился к "Вересу" в январе этого года и не провел ни одного официального матча за украинскую команду.

Ранее "Верес" отдал молдавского полузащитника Михаила Гечева в аренду в "Сфынтул Георге".

Напомним, что ФИФА временно приостановила контракты легионеров УПЛ и теперь они могут свободно искать новые команды на период войны в Украине.

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В статье: Верес (Ровно) Урарту (Ереван) Жирайр Маргарян
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Источник:
НК Верес

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