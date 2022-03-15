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Верес отдал футболиста в аренду в армянский клуб
24-летний защитник вернулся на родину
Фото: НК Верес
24-летний защитник "Вереса" Жирайр Маргарян продолжит карьеру в армянском "Урарту", сообщает пресс-служба ровенского клуба.
Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца текущего сезона. Маргарян присоединился к "Вересу" в январе этого года и не провел ни одного официального матча за украинскую команду.
Ранее "Верес" отдал молдавского полузащитника Михаила Гечева в аренду в "Сфынтул Георге".
Напомним, что ФИФА временно приостановила контракты легионеров УПЛ и теперь они могут свободно искать новые команды на период войны в Украине.
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