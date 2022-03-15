Верес отдал футболиста в аренду в армянский клуб

24-летний защитник "Вереса" Жирайр Маргарян продолжит карьеру в армянском "Урарту", сообщает пресс-служба ровенского клуба.

Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца текущего сезона. Маргарян присоединился к "Вересу" в январе этого года и не провел ни одного официального матча за украинскую команду.

Ранее "Верес" отдал молдавского полузащитника Михаила Гечева в аренду в "Сфынтул Георге".

Напомним, что ФИФА временно приостановила контракты легионеров УПЛ и теперь они могут свободно искать новые команды на период войны в Украине.