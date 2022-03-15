Украинский состав Динамо продолжает тренироваться в более безопасном месте

Киевское "Динамо" выпустило пресс-релиз, касаемо войны, ситуации в клубе и футбольных планов. Сейчас клуб в составе украинских футболистов продолжает тренироваться на западе Украины под руководством Олега Гусева.

Сообщается, что команда ведет подготовку к возобновлению чемпионата Украины, а также июньскому матчу национальной команды против сборной Ирландии в стыках за выход на чемпионат мира.

"В разгар войны, когда работа и футбол отходят на второй план, задача №1 - обеспечение безопасности своих родных и близких. Совместными усилиями руководство и команда разработали план эвакуации жен и детей, которые на попечении военного сопровождения были вывезены за границу. К этой же группе присоединились жена и сын Андрея Ярмоленко.

Груз ответственности и переживания был запредельным, поскольку на борту двух автобусов находились не только жены и дети, но и две беременные женщины, одна из которых – жена Сергея Сидорчука. Семья капитана "Динамо" со дня на день ждет пополнения в семье. Дорога к безопасному месту длилась чуть меньше суток.

Дождавшись сообщения о прибытии членов семей по месту назначения, игроки и тренеры первой и юношеской команд Динамо собрались вместе, чтобы принять единое решение – как действовать дальше.

Футболисты решили, пусть и временно, не прощаться с любимым делом. Коллективом команды было принято продолжить выполнять свои профессиональные обязанности и помочь юношеской команде U19 готовиться к официальному матчу 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА против лиссабонского "Спортинга", который не был официально отменен и планируется провести на нейтральной территории.

Сначала обе команды с персоналом собрались на загородной базе киевлян в Конча-Заспе, затем полной делегацией переехали в Западную Украину, где начали активную подготовку к «Спортингу». Труднее всего было собрать ребят юношеского состава, которые находились в эвакуации со своими семьями в разных частях Украины. Многим из них пришлось ехать в тамбуре поезда более 10 часов", – говорится в заявлении.

Окончание публикации мотивирует:

"Киевское "Динамо" – флагман украинского футбола, несмотря на жесткие испытания войной, продолжает гордо нести сине-желтое знамя на международной арене!

Все будет Украина! Слава Украине! Слава Героям!".