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Партия средства защиты. Вербич закупил бронежилеты для украинской армии

Премьер-лига
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Словенец, находясь за границей, продолжает помогать нашей армии

Партия средства защиты. Вербич закупил бронежилеты для украинской армии

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич, недавно пополнивший состав варшавской "Легии до лета, продолжает помогать Украине в войне против российских фашистов.

Если большая часть иностранных футболистов направляют свои усилия на обеспечение гуманитарной помощью мирного населения, то Вербич не забывает о военных. Раньше словенец передавал дрон с тепловизором, а теперь – бронежилеты. Об этом сообщила девушка футболиста Альвина.

Сам Вербич пока не высказывался по поводу своей помощи ВСУ.

Читайте такжеОфициально: Беньямин Вербич до лета будет играть за Легию
Партия средства защиты. Вербич закупил бронежилеты для украинской армии - изображение 1
Скриншот: instagram.com/benjaminverbic7

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В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава) Беньямин Вербич
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