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Партия средства защиты. Вербич закупил бронежилеты для украинской армии
Словенец, находясь за границей, продолжает помогать нашей армии
Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич, недавно пополнивший состав варшавской "Легии до лета, продолжает помогать Украине в войне против российских фашистов.
Если большая часть иностранных футболистов направляют свои усилия на обеспечение гуманитарной помощью мирного населения, то Вербич не забывает о военных. Раньше словенец передавал дрон с тепловизором, а теперь – бронежилеты. Об этом сообщила девушка футболиста Альвина.
Сам Вербич пока не высказывался по поводу своей помощи ВСУ.
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