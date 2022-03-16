Партия средства защиты. Вербич закупил бронежилеты для украинской армии

Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич, недавно пополнивший состав варшавской "Легии до лета, продолжает помогать Украине в войне против российских фашистов.

Если большая часть иностранных футболистов направляют свои усилия на обеспечение гуманитарной помощью мирного населения, то Вербич не забывает о военных. Раньше словенец передавал дрон с тепловизором, а теперь – бронежилеты. Об этом сообщила девушка футболиста Альвина.

Сам Вербич пока не высказывался по поводу своей помощи ВСУ.

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Скриншот: instagram.com/benjaminverbic7