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Полузащитник Зари перебрался к лидеру чемпионата Румынии

Премьер-лига
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Хорват сменил клубную прописку во время войны в Украине

Полузащитник Зари перебрался к лидеру чемпионата Румынии

Фото: cfr1907.ro

Новина українською

Хорватский полузащитник "Зари" Ловро Цвек перешел в "Клуж". Об этом сообщает пресс-служба румынского клуба.

Детали сделки с 26-летним футболистом не уточняются.

Цвек перешел в "Зарю" в январе 2020 года. В нынешнем сезоне хорват провел 23 поединка за "черно-белых" во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

Отметим, что на данный момент "ЧФР Клуж" является лидером чемпионата Румынии. Ранее нападающий "Зари" Захеди Шахаб перешел в "Академию Пушкаша". Венгерский клуб арендовал иранца до конца этого сезона.

Напомним, что ФИФА временно приостановила контракты легионеров УПЛ и теперь они могут свободно искать новые команды на период войны в Украине.

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В статье: Заря (Луганск) ЧФР Клуж Ловро Цвек
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Источник:
ЧФР Клуж

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