Полузащитник Зари перебрался к лидеру чемпионата Румынии

Хорватский полузащитник "Зари" Ловро Цвек перешел в "Клуж". Об этом сообщает пресс-служба румынского клуба.

Детали сделки с 26-летним футболистом не уточняются.

Цвек перешел в "Зарю" в январе 2020 года. В нынешнем сезоне хорват провел 23 поединка за "черно-белых" во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

Отметим, что на данный момент "ЧФР Клуж" является лидером чемпионата Румынии. Ранее нападающий "Зари" Захеди Шахаб перешел в "Академию Пушкаша". Венгерский клуб арендовал иранца до конца этого сезона.

Напомним, что ФИФА временно приостановила контракты легионеров УПЛ и теперь они могут свободно искать новые команды на период войны в Украине.