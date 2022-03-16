Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Зари перебрался к лидеру чемпионата Румынии
Хорват сменил клубную прописку во время войны в Украине
Фото: cfr1907.ro
Хорватский полузащитник "Зари" Ловро Цвек перешел в "Клуж". Об этом сообщает пресс-служба румынского клуба.
Детали сделки с 26-летним футболистом не уточняются.
Цвек перешел в "Зарю" в январе 2020 года. В нынешнем сезоне хорват провел 23 поединка за "черно-белых" во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.
Отметим, что на данный момент "ЧФР Клуж" является лидером чемпионата Румынии. Ранее нападающий "Зари" Захеди Шахаб перешел в "Академию Пушкаша". Венгерский клуб арендовал иранца до конца этого сезона.
Напомним, что ФИФА временно приостановила контракты легионеров УПЛ и теперь они могут свободно искать новые команды на период войны в Украине.
Популярное сейчас
- Атлетико и Яремчук в 1/4 ЛЧ, Монзуль в Италии, новая пощечина для россии. Главные новости за 15 марта
- Украинский состав Динамо продолжает тренироваться в более безопасном месте
- "Очень трудный и вязкий процесс". Сегодняшний переговоры Украины и рф завершились
- Луческу не поддержал отстранение россии от международных турниров
- Златан Ибрагимович предстал в образе байкера на крутом мотоцикле. ФОТО
- Помогает готовить еду. Украинская звезда Playboy Даша Астафьева присоединилась к поддержке ВСУ