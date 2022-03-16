Рябоконь: Такой подлости от россии никто не ожидал до последнего момента

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь пообщался с польскими журналистами о вторжении российских оккупантов на территорию Украины.

"Мы не верили, что россия нападет. Мы готовились к сезону в обычном режиме. У нас уже были куплены билеты на рейс в Запорожье вечером 25 февраля, откуда мы должны были ехать автобусом на матч чемпионата против СК "Днепр-1". Когда началась война, мы думали только о том, как выбраться из Анталии и попасть в Украину.

Члены нашей команды все время были на телефоне и следили за ситуацией. Помню, еще оставалось несколько билетов до Будапешта, Бухареста или Праги. Мы покидали Турцию небольшими группами. Сегодня команда рассредоточена. Часть людей находится в Румынии, часть в Польше, Чехии и Венгрии. Некоторые вернулись в Украину и остаются там до сих пор. Я знаю, что владелец "Десны" Владимир Левин сейчас тоже в Украине.