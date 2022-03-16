Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу: путин - преступник. Происходящее в Украине - это все варварство
Наставник "Динамо" снова отреагировал на жестокие действия путинской армии
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу признался, что не ожидал полномасштабного вторжения россии на украинские земли.
– То, что сейчас происходит в Украине – это криминальная история. путин - преступник. Эта война варварская. Мы видим, как умирают дети и женщины. Бомбардируют больницы и гражданские здания. Это что-то невероятное. Теперь весь мир должен поддержать Украину. Повторяю: путин – преступник, и то что происходит в Украине – это худшие проявления фантазии.
Я поехал в Румынию, но все еще пытаюсь помогать разными способами, в том числе игрокам, с которыми общаюсь.
– Вы столько лет работали в Донецке, а недавно и в Киеве. Ожидали, что что-нибудь подобное произойдет?
– Нет, я совершенно не ожидал этого. То есть можно было предположить, что что-нибудь случится, но скорее в Донецкой и Луганской областях... Я бы никогда не подумал, что Киев и другие украинские города будут бомбить, а некоторые даже сравняют с землей.
Потому я говорю, что это все варварство. Я помню свои годы работы в "Шахтере". У нас там было много иностранцев, конечно, русские и украинцы. Никакой проблемы не было. Мы вместе работали в клубе. Эти игроки были друзьями и за пределами поля. А сейчас мы становимся свидетелями таких безумных вещей. Трудно это принять.
– Польша помогает Украине на многих фронтах. Во вторник в Киев поехали премьер-министр Матеуш Моравецкий и Ярослав Качиньский, один из важнейших польских политиков. Некоторые говорят, что это смелый шаг.
– Это очень смелый шаг. И очень важен жест. На мой взгляд, то, что сделали польские политики, было фантастическим. Повторяю: фантастически! Каждый должен пойти по стопам Польши. Не только разговаривать, но помогать. Помогите реально. Больше и больше. Сейчас не хватает слов.
Не забывайте одно: сейчас Украина борется не только за свою свободу. Она борется за свободу Европы!", – сказал Луческу.
Популярное сейчас
- Генштаб: ВСУ удалось нанести сокрушительные удары по врагу на временно занятых территориях
- Стало известно имя четвертого уничтоженного российского генерал-майора
- Манчестер Юнайтед – Атлетико Мадрид. 0:1. Видео гола и обзор матча
- "Предпочитаю поменьше говорить, а больше делать". Суркис впервые высказался о войне в Украине
- Вокалистка знаменитого британского коллектива призвала жертвовать деньги на помощь Украине
- Морбиус с нами! Джаред Лето пообщался с украинцами и спел про Одессу. ВИДЕО