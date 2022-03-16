Корниенко: Стараюсь быстро находить все необходимое для защитников Украины

Защитник донецкого "Шахтера" Виктор Корниенко рассказал, как помогает защищать нашу страну в войне с российскими оккупантами.

"Мы не знали, что нам делать, куда ехать, но все же рискнули и отправились на родину, в Полтаву. Я с семьей сейчас нахожусь здесь. Многие игроки из "Шахтера" предлагали мне финансовую помощь, ведь они сейчас далеко. Действительно, никто сейчас не молчит, все понимают, какая трагедия происходит у нас в стране и максимально стремятся помочь.

Ежедневно я общаюсь с людьми: с территориальной обороны, военкоматом, на блок-постах. Они мне говорят, что им нужно, а я стараюсь максимально быстро находить эти вещи, экипировку, продукты. Все, что им нужно, я пытаюсь покупать, находить и развозить людям, которые защищают нашу страну", - сказал Корниенко.