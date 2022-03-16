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Хавбек Александрии: Будем всем клубом помогать тем, кто в этом нуждается
Футболист призывает всех неравнодушных украинцев помогать ЗСУ
Фото: ФК Александрия
Полузащитник "Александрии" Максим Третьяков рассказал, как футболисты клуба помогают Украине в войне с российскими захватчиками.
"Мы с ребятами пообщались и решили сделать небольшой сбор средств для того, чтобы помочь нуждающимся. Клуб также присоединился к этой инициативе, поэтому все вместе будем стараться помогать.
Для болельщиков скажу, что мы все хотим радовать вас футболом, тем, что умеем лучше всего. К сожалению, сейчас это невозможно. Поэтому хочу попросить, у кого есть возможность, помогайте Вооруженным силам Украины и людям", – сказал Третьяков.
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