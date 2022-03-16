Хавбек Александрии: Будем всем клубом помогать тем, кто в этом нуждается

Полузащитник "Александрии" Максим Третьяков рассказал, как футболисты клуба помогают Украине в войне с российскими захватчиками.

"Мы с ребятами пообщались и решили сделать небольшой сбор средств для того, чтобы помочь нуждающимся. Клуб также присоединился к этой инициативе, поэтому все вместе будем стараться помогать.

Для болельщиков скажу, что мы все хотим радовать вас футболом, тем, что умеем лучше всего. К сожалению, сейчас это невозможно. Поэтому хочу попросить, у кого есть возможность, помогайте Вооруженным силам Украины и людям", – сказал Третьяков.