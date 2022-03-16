"Не стоит их сравнивать с путиным". Луческу - о том, почему не поддержал изоляцию спортсменов из рф

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил, что поддерживает наложение жестких санкций в отношении россии, но не в спортивной сфере.

"Я думаю, что санкции против россии должны быть еще более жесткими. россия должна почувствовать гнев мира за то, что она делает с Украиной. Но я верю в смысл санкций, прежде всего, в военной, экономической и политической сферах. Для меня мир спорта – это нечто иное. Я человек, который всем сердцем любит спорт, поэтому буду защищать его идеи.

Благодаря спорту люди становятся друзьями, сокращают дистанцию ​​между собой. Хорошие вещи можно пропагандировать с помощью спорта. Многие российские спортсмены являются призерами, чемпионами мира... Я думаю, мы не должны сравнивать их с российской армией, российскими олигархами и, наконец с путиным.