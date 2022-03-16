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"Не стоит их сравнивать с путиным". Луческу - о том, почему не поддержал изоляцию спортсменов из рф
Он призывает ужесточить санкции в других сферах
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил, что поддерживает наложение жестких санкций в отношении россии, но не в спортивной сфере.
"Я думаю, что санкции против россии должны быть еще более жесткими. россия должна почувствовать гнев мира за то, что она делает с Украиной. Но я верю в смысл санкций, прежде всего, в военной, экономической и политической сферах. Для меня мир спорта – это нечто иное. Я человек, который всем сердцем любит спорт, поэтому буду защищать его идеи.
Благодаря спорту люди становятся друзьями, сокращают дистанцию между собой. Хорошие вещи можно пропагандировать с помощью спорта. Многие российские спортсмены являются призерами, чемпионами мира... Я думаю, мы не должны сравнивать их с российской армией, российскими олигархами и, наконец с путиным.
Давайте посмотрим на мир тенниса. россияне индивидуально еще могут выступать. Может, это верный путь? Потому что в других сферах, о которых я упоминал, санкции против россии должны быть введены еще более жесткие, чем сейчас.
Я по-прежнему считаю, что российские спортсмены могут сыграть положительную роль. Если они выступают за пределами россии, то могут увидеть, что говорят о россии в других странах. Находясь за границей, такой спортсмен смотрит ужасные кадры из Украины на телевидении той страны, где он сейчас находится. И, возможно, позже, после возвращения в россию, он расскажет друзьям и родственникам, что думает мир о российском вторжении", – рассказал Луческу.
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