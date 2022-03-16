Экс-игрок Шахтера: Украина обязательно победит, а россия уже проиграла

Грузинский защитник "Копенгагена" Давид Хочолава, ранее выступавший за донецкий "Шахтер", высказался о вторжении российских захватчиков на территорию Украины.

"Не имеет значения, что я чувствую. Прежде всего я беспокоюсь о моей жене и нашей няне, которая здесь, и о моем папе и всех других, кто нуждается в моей помощи. Это моя обязанность.

Мне это помогает, потому что я должен сохранять спокойствие и стараться сделать как можно больше. Сейчас с каждым днем ​​становится хуже. Весь город, где родилась и выросла моя жена, полностью опустошен (речь идет о г. Харьков - прим.). Сейчас погибают невинные люди.