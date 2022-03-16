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Экс-игрок Шахтера: Украина обязательно победит, а россия уже проиграла
Давид Хочолава снова поддержал нашу страну
shakhtar.com
Грузинский защитник "Копенгагена" Давид Хочолава, ранее выступавший за донецкий "Шахтер", высказался о вторжении российских захватчиков на территорию Украины.
"Не имеет значения, что я чувствую. Прежде всего я беспокоюсь о моей жене и нашей няне, которая здесь, и о моем папе и всех других, кто нуждается в моей помощи. Это моя обязанность.
Мне это помогает, потому что я должен сохранять спокойствие и стараться сделать как можно больше. Сейчас с каждым днем становится хуже. Весь город, где родилась и выросла моя жена, полностью опустошен (речь идет о г. Харьков - прим.). Сейчас погибают невинные люди.
Стараюсь подбодрить свою семью, это моя главная задача. То, что пережили мои друзья и семья за последние недели, было катастрофическим. Они жили в убежищах и боялись не дожить до следующего дня. Они живут в страхе. Мое послание им – они должны выстоять, потому что Украина победит, а россия уже проиграла", – сказал Хочолава в интервью клубного канала "Копенгаген".
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