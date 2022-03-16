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Официально: Мораес подписал контракт с Коринтиансом

Премьер-лига
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Сделка рассчитана до конца 2023 года

Официально: Мораес подписал контракт с Коринтиансом

Фото: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес перешел в "Коринтианс", сообщает пресс-служба бразильского клуба.

Соглашение 34-летнего футболиста рассчитано до 31 декабря 2023 года. Ранее была информация о том, что Жуниор перейдет на правах свободного агента.

Мораес выступал в Бразилии за "Сантос", "Понте-Прету" и "Санто-Андре". В Украине форвард впервые оказался в 2011 году. Натурализованный бразилец успел поиграть за "Металлург" (Донецк") и киевское "Динамо", и даже успел получить паспорт для выступлений за сборную Украины. На его счету 11 матчей за национальную команду.

"Я очень счастлив и готов носить эту футболку. Надеюсь максимально помочь команде в достижении результатов", – цитирует Мораеса официальный сайт клуба.

К слову "Коринтианс" заняли пятое место в чемпионате Бразилии прошлого сезона.

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В статье: Коринтианс (Бразилия) Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Источник:
ФК Коринтианс

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