Официально: Мораес подписал контракт с Коринтиансом

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес перешел в "Коринтианс", сообщает пресс-служба бразильского клуба.

Соглашение 34-летнего футболиста рассчитано до 31 декабря 2023 года. Ранее была информация о том, что Жуниор перейдет на правах свободного агента.

Мораес выступал в Бразилии за "Сантос", "Понте-Прету" и "Санто-Андре". В Украине форвард впервые оказался в 2011 году. Натурализованный бразилец успел поиграть за "Металлург" (Донецк") и киевское "Динамо", и даже успел получить паспорт для выступлений за сборную Украины. На его счету 11 матчей за национальную команду.

"Я очень счастлив и готов носить эту футболку. Надеюсь максимально помочь команде в достижении результатов", – цитирует Мораеса официальный сайт клуба.

К слову "Коринтианс" заняли пятое место в чемпионате Бразилии прошлого сезона.