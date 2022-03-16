Несколько игроков Днепр-1 вступили в нацгвардию

Почетный президент клуба "Днепр-1" Юрий Береза дал интервью FunDay.net, в котором рассказал где сейчас футболисты и как клуб поддерживают легионеры. "Есть такие футболисты "Днепра-1", которые поступили в одноименное подразделение Нацгвардии", – сказал он.

"Часть администрации занимается формированием нового подразделения национальной гвардии под названием "Днепр-1". Я стал командиром этого подразделения с момента активной фазы войны.

Нами было сделано все возможное, чтобы легионеры во главе с главным тренером Игорем Йовичевичем уехали за пределы Украины. На территории Евросоюза мы организовали штаб поддержки Украины, ВСУ, в частности, подразделения "Днепр-1". Игорь Йовичевич вместе с нашими легионерами и клубом Динамо Загреб создали пояс поддержки "Днепр-1", городу Днепр и ВСУ.

Остальная команда находится на территории Украины и занимается волонтерскими проектами. Все украинские футболисты на месте. Действующий президент клуба Максим Береза ​​вступил в подразделение рядовым.

Есть такие футболисты "Днепр-1", которые поступили в одноименное подразделение Нацгвардии, но пока давайте без фамилий. Футболисты вместе с подразделением проходят сейчас боевую подготовку на полигоне", – заявил он.