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Несколько игроков Днепр-1 вступили в нацгвардию
Президент и почетный президент клуба также будут защищать страну
СК Днепр-1
Почетный президент клуба "Днепр-1" Юрий Береза дал интервью FunDay.net, в котором рассказал где сейчас футболисты и как клуб поддерживают легионеры. "Есть такие футболисты "Днепра-1", которые поступили в одноименное подразделение Нацгвардии", – сказал он.
"Часть администрации занимается формированием нового подразделения национальной гвардии под названием "Днепр-1". Я стал командиром этого подразделения с момента активной фазы войны.
Нами было сделано все возможное, чтобы легионеры во главе с главным тренером Игорем Йовичевичем уехали за пределы Украины. На территории Евросоюза мы организовали штаб поддержки Украины, ВСУ, в частности, подразделения "Днепр-1". Игорь Йовичевич вместе с нашими легионерами и клубом Динамо Загреб создали пояс поддержки "Днепр-1", городу Днепр и ВСУ.
Остальная команда находится на территории Украины и занимается волонтерскими проектами. Все украинские футболисты на месте. Действующий президент клуба Максим Береза вступил в подразделение рядовым.
Есть такие футболисты "Днепр-1", которые поступили в одноименное подразделение Нацгвардии, но пока давайте без фамилий. Футболисты вместе с подразделением проходят сейчас боевую подготовку на полигоне", – заявил он.
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