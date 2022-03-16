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Динамо предложили дату проведения 1/8 Молодежной лиги УЕФА
Матч Динамо – Спортинг может пройти в конце апреля
Getty Images / Global Images Ukraine
УЕФА прислало президенту "Динамо" Игорю Суркису письмо, в котором предложило новую дату проведения 1/8 Молодежной лиги УЕФА – 16 апреля. Также организация заверила в поддержке Украине от всего европейского футбола.
Отмечается, что проведение 1/8 16 апреля, а 1/4 19-го единственный возможный вариант для команд, так как финалы турнира также назначены на конец апреля.
Сообщается, что "Динамо" учтет предложение УЕФА и продолжит прорабатывать организацию матча.
Напомним, что победителю пары предстоит сыграть с другой командой из Лиссабона – "Бенфикой".
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