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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо предложили дату проведения 1/8 Молодежной лиги УЕФА

Премьер-лига
(1 голосов)

Матч Динамо – Спортинг может пройти в конце апреля

Динамо предложили дату проведения 1/8 Молодежной лиги УЕФА

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА прислало президенту "Динамо" Игорю Суркису письмо, в котором предложило новую дату проведения 1/8 Молодежной лиги УЕФА – 16 апреля. Также организация заверила в поддержке Украине от всего европейского футбола.

Отмечается, что проведение 1/8 16 апреля, а 1/4 19-го единственный возможный вариант для команд, так как финалы турнира также назначены на конец апреля.

Сообщается, что "Динамо" учтет предложение УЕФА и продолжит прорабатывать организацию матча.

Напомним, что победителю пары предстоит сыграть с другой командой из Лиссабона – "Бенфикой".

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Источник:
fcdynamo.com

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