Динамо предложили дату проведения 1/8 Молодежной лиги УЕФА

УЕФА прислало президенту "Динамо" Игорю Суркису письмо, в котором предложило новую дату проведения 1/8 Молодежной лиги УЕФА – 16 апреля. Также организация заверила в поддержке Украине от всего европейского футбола.

Отмечается, что проведение 1/8 16 апреля, а 1/4 19-го единственный возможный вариант для команд, так как финалы турнира также назначены на конец апреля.

Сообщается, что "Динамо" учтет предложение УЕФА и продолжит прорабатывать организацию матча.

Напомним, что победителю пары предстоит сыграть с другой командой из Лиссабона – "Бенфикой".