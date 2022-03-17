Защитник Шахтера: Мы обязательно победим в этой войне

Защитник "Шахтера" и национальной сборной Украины Сергей Кривцов высказался о войне, новой реальности и уверенности в нашей победе.

– Сергей, 20 дней Украина противостоит военной агрессии со стороны России. Какие у тебя мысли обо всем, что происходит?

– Это ужасно, что в наше время, в XXI веке может происходить подобное – война в самом центре Европы. Ужасно все это наблюдать, но еще ужаснее быть внутри этого. Сколько гибнет детей, мирных граждан, наших военных... Хочется, чтобы поскорее это все закончилось. И закончилось нашей победой, потому что мы у себя дома, мы защищаем свою родину от нападения со стороны россии.

– Как ты узнал о начале войны? Какой была первая реакция?

– Начало войны застал здесь, в Киеве. Жена разбудила ночью и сказала, что, вроде бы, где-то стреляют. Я проснулся, открыл новостные каналы в телефоне и увидел, что со стороны Одессы, Херсона пошло вторжение в Украину. Мы вышли в зал, чтобы обсудить дальнейшие планы, а в 5 утра услышали мощный взрыв. Сразу разбудили детей, спустились в паркинг и долгое время провели там.

– Как изменилась жизнь твоей семьи за эти три недели?

– У нас жизнь, естественно, полностью поменялась. Но стараемся сохранять хоть немного от прежнего распорядка: дети сейчас учатся дистанционно через интернет, мы с женой находим время, чтобы поддерживать форму и делать какие-то физические упражнения.

– Ты принимал участие в записи обращения к мировому сообществу с призывом поддержать Украину. Как еще сейчас могут помочь известные люди, спортсмены?

– В первую очередь, конечно, надо все это освещать в социальных сетях, говорить правду всему миру. Люди много не знают, с той стороны им не рассказывают всей правды, поэтому они и мыслят так однобоко. Наша задача, как публичных людей, – выставлять это все напоказ, говорить о том, что действительно происходит в Украине, чтобы узнавали правду от нас. Ну и помогать, кто чем может: например, поставками гуманитарными или амуницией для военных. Этим мы все тоже занимаемся. Помогаем всем, что в наших силах.

– Что ты можешь сказать жителям Украины в это сложное время?

– Хотел бы обратиться к каждому украинцу и пожелать терпения, мужества, сил. Мы уже доказали всему миру, что у нас по-настоящему сильная, свободолюбивая нация. Мы обязательно победим в этой войне! Мы отстоим нашу родину! Все буде Україна!", - сказал Кривцов.