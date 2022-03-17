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ФИФА разрешила украинским футболистам переходить в другие клубы

Премьер-лига
(1 голосов)

Правда, есть нюансы

ФИФА разрешила украинским футболистам переходить в другие клубы

Новина українською

ФИФА внесла изменения в трансферный регламент ради игроков чемпионата Украины, сообщает УАФ со ссылкой на сайт ФИФА.

Теперь и украинцы могут временно расторгнуть соглашения с клубами и зарегистрироваться в другом, даже если окончен период регистрации в ассоциации команды. Отмечается, что трансферы возможны лишь в соответствии с действующими правилами пограничного перемещения граждан Украины.

Кроме того, заинтересованные клубы имеют право регистрировать не более двух игроков с украинским паспортом.

ФИФА продолжит внимательно следить за ситуацией в Украине и гарантирует, что нормативная база организации и в дальнейшем будет отражать любые необходимые изменения.

Напомним, что ранее ФИФА приняла подобное решение для легионеров УПЛ - они могут свободно искать новые команды на период войны в Украине.

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В статье: ФИФА УПЛ УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
17.03.2022 в 11:29
Ну теперь наших в Европе будет на два состава сборной,главное чтобы их отпускали клубы
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