ФИФА разрешила украинским футболистам переходить в другие клубы

ФИФА внесла изменения в трансферный регламент ради игроков чемпионата Украины, сообщает УАФ со ссылкой на сайт ФИФА.

Теперь и украинцы могут временно расторгнуть соглашения с клубами и зарегистрироваться в другом, даже если окончен период регистрации в ассоциации команды. Отмечается, что трансферы возможны лишь в соответствии с действующими правилами пограничного перемещения граждан Украины.

Кроме того, заинтересованные клубы имеют право регистрировать не более двух игроков с украинским паспортом.

ФИФА продолжит внимательно следить за ситуацией в Украине и гарантирует, что нормативная база организации и в дальнейшем будет отражать любые необходимые изменения.

Напомним, что ранее ФИФА приняла подобное решение для легионеров УПЛ - они могут свободно искать новые команды на период войны в Украине.