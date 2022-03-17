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"В Шахтере я испытал все самое лучшее". Мораес попрощался с горняками

Премьер-лига
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Футболист поблагодарил донецкий клуб и поддержал всех украинцев

"В Шахтере я испытал все самое лучшее". Мораес попрощался с горняками

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Нападающий Жуниор Мораес попрощался с "Шахтером", поблагодарил донецкий клуб и поддержал всех украинцев.

"В "Шахтере" я испытал все самое лучшее, чего спортсмен только может желать для своей карьеры. Мне больно прощаться, зная, что буду далеко от множества замечательных людей, работающих в этом клубе.

Я очень благодарен за все те моменты радости, которые испытал в этой футболке. Все добрые воспоминания и достижения останутся в памяти. Пусть будущее клуба будет еще более потрясающим, я по-прежнему навсегда с командой.

Я также буду поддерживать Украину и украинцев в их борьбе за свободу и мир! Украинцы показали всему миру, что являются великой нацией, которая никогда не устанет отстаивать свою независимость! Весь мир восхищается Украиной, и я верю, что победа близка и что скоро наступит мир!", - цитирует Мораеса официальный сайт "Шахтера".

Напомним, Мораес перешел в "Шахтер" в июле 2018 года, 2 сезона подряд становился лучшим бомбардиром Премьер-лиги (19 и 20 голов), дважды выигрывал с командой золотые медали и 1 раз – Кубок Украины. Всего за "горняков" Жуниор провел 106 матчей и забил 62 мяча.

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В статье: Коринтианс (Бразилия) Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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