"В Шахтере я испытал все самое лучшее". Мораес попрощался с горняками

Нападающий Жуниор Мораес попрощался с "Шахтером", поблагодарил донецкий клуб и поддержал всех украинцев.

"В "Шахтере" я испытал все самое лучшее, чего спортсмен только может желать для своей карьеры. Мне больно прощаться, зная, что буду далеко от множества замечательных людей, работающих в этом клубе.

Я очень благодарен за все те моменты радости, которые испытал в этой футболке. Все добрые воспоминания и достижения останутся в памяти. Пусть будущее клуба будет еще более потрясающим, я по-прежнему навсегда с командой.

Я также буду поддерживать Украину и украинцев в их борьбе за свободу и мир! Украинцы показали всему миру, что являются великой нацией, которая никогда не устанет отстаивать свою независимость! Весь мир восхищается Украиной, и я верю, что победа близка и что скоро наступит мир!", - цитирует Мораеса официальный сайт "Шахтера".