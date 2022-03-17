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В компанию к Сидклею. Легионер Шахтера может перейти в греческий клуб
Переходу может поспособствовать Жозе Боту
Фото: ФК Шахтер Донецк
Центральный защитник "Шахтера" Витао в ближайшее время может перейти в "ПАОК".
Руководство греческой команды заинтересовалось 22-летним бразильцем, после того, как на длительный период потеряла из-за травмы Янниса Михаилидиса, сообщает makthes.gr.
Подписать Витао "ПАОКу" может помочь Жозе Боту - технический директор греческого клуба, ранее работавший в донецкой команде. Ожидается, что это будет аренда до конца сезона с правом выкупа.
В нынешнем сезоне бразилец провел 15 матчей за "Шахтер", не отличившись результативными действиями. Контракт футболиста с донецким клубом рассчитан до лета 2024 года.
К слову, за "ПАОК" играет бразилец Сидклей, арендованный у киевского "Динамо". А команду возглавляет сын Мирчи Луческу Разван.
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