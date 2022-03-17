В компанию к Сидклею. Легионер Шахтера может перейти в греческий клуб

Центральный защитник "Шахтера" Витао в ближайшее время может перейти в "ПАОК".

Руководство греческой команды заинтересовалось 22-летним бразильцем, после того, как на длительный период потеряла из-за травмы Янниса Михаилидиса, сообщает makthes.gr.

Подписать Витао "ПАОКу" может помочь Жозе Боту - технический директор греческого клуба, ранее работавший в донецкой команде. Ожидается, что это будет аренда до конца сезона с правом выкупа.

В нынешнем сезоне бразилец провел 15 матчей за "Шахтер", не отличившись результативными действиями. Контракт футболиста с донецким клубом рассчитан до лета 2024 года.

К слову, за "ПАОК" играет бразилец Сидклей, арендованный у киевского "Динамо". А команду возглавляет сын Мирчи Луческу Разван.