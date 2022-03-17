УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В компанию к Сидклею. Легионер Шахтера может перейти в греческий клуб
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В компанию к Сидклею. Легионер Шахтера может перейти в греческий клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

Переходу может поспособствовать Жозе Боту

В компанию к Сидклею. Легионер Шахтера может перейти в греческий клуб

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Центральный защитник "Шахтера" Витао в ближайшее время может перейти в "ПАОК".

Руководство греческой команды заинтересовалось 22-летним бразильцем, после того, как на длительный период потеряла из-за травмы Янниса Михаилидиса, сообщает makthes.gr.

Подписать Витао "ПАОКу" может помочь Жозе Боту - технический директор греческого клуба, ранее работавший в донецкой команде. Ожидается, что это будет аренда до конца сезона с правом выкупа.

В нынешнем сезоне бразилец провел 15 матчей за "Шахтер", не отличившись результативными действиями. Контракт футболиста с донецким клубом рассчитан до лета 2024 года.

К слову, за "ПАОК" играет бразилец Сидклей, арендованный у киевского "Динамо". А команду возглавляет сын Мирчи Луческу Разван.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) ПАОК (Салоники) Витао
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
makthes.gr

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...