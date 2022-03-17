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Морозюк: Низкий поклон тем ребятам, которые сейчас играют за границей

Премьер-лига
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Защитник "Черноморца" высказался об украинских легионерах

Морозюк: Низкий поклон тем ребятам, которые сейчас играют за границей

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Защитник "Черноморца" Николай Морозюк в комментарии "Футбол NEWS" отметил стойкость и мужество украинских легионеров, которые, несмотря на ужасную войну в своей стране, находят в себе силы продолжать заниматься своим делом.

"Низкий поклон тем ребятам, которые сейчас играют за границей. Учитывая то, в каких условиях и под каким давлением они сейчас выступают, для меня это что-то нереальное. Я поддерживаю связь с Ярмоленко, он очень переживает. Я не знаю, как они с этим справляются.

Но жизнь продолжается и самое главное сейчас – не опускать голову. Сейчас мы на духовном подъеме и все выдерживаем. Поэтому я верю, что наш народ сможет это преодолеть", – сказал Морозюк.

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В статье: Николай Морозюк Черноморец (Одесса)
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Источник:
ТК Футбол

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