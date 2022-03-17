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Полузащитник Львова стал игроком софийского Локомотива

Премьер-лига
(1 голосов)

Хорват решил покинуть Украину

Полузащитник Львова стал игроком софийского Локомотива

Фото: facebook.com/FCLokomotivSofia1929

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Опорный полузащитник "Львова" Фране Чирьяк продолжит карьеру в Болгарии.

26-летний хорват стал игроком софийского "Локомотива", сообщает пресс-служба клуба. Чирьяк подписал соглашение на полтора года, перейдя в болгарский клуб на правах свободного агента.

Напомним, Чирьяк пополнил ряды "Львова" осенью 2020 года. В составе львовского клуба он сыграл 36 матчей, забил 1 гол и выполнил 8 результативных передач.

"Локомотив" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Болгарии.

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В статье: ФК Львов Локомотив (София) Фране Чиряк
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