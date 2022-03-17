Полузащитник Львова стал игроком софийского Локомотива

Опорный полузащитник "Львова" Фране Чирьяк продолжит карьеру в Болгарии.

26-летний хорват стал игроком софийского "Локомотива", сообщает пресс-служба клуба. Чирьяк подписал соглашение на полтора года, перейдя в болгарский клуб на правах свободного агента.

Напомним, Чирьяк пополнил ряды "Львова" осенью 2020 года. В составе львовского клуба он сыграл 36 матчей, забил 1 гол и выполнил 8 результативных передач.

"Локомотив" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Болгарии.