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Полузащитник Львова стал игроком софийского Локомотива
Хорват решил покинуть Украину
Фото: facebook.com/FCLokomotivSofia1929
Опорный полузащитник "Львова" Фране Чирьяк продолжит карьеру в Болгарии.
26-летний хорват стал игроком софийского "Локомотива", сообщает пресс-служба клуба. Чирьяк подписал соглашение на полтора года, перейдя в болгарский клуб на правах свободного агента.
Напомним, Чирьяк пополнил ряды "Львова" осенью 2020 года. В составе львовского клуба он сыграл 36 матчей, забил 1 гол и выполнил 8 результативных передач.
"Локомотив" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Болгарии.
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