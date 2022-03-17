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Тете почти перешел в Бенфику

Премьер-лига
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"Шахтер" возвращает долг за Педриньо

Тете почти перешел в Бенфику

Фото: twitter.com/FCShakhtar_eng

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тете в скором времени может перейти в "Бенфику", сообщает ESPN. Игрок отправится в лиссабон уже в эту пятницу.

Сообщается, что "Бенфика" единственный клуб из претендентов, среди которых называются "Бавария", "Монако" и "Аталанта", который серьезно настроен приобрести футболиста.

Также сделке способствует задолженность "Шахтера" по трансферу Педриньо перед "Бенфикой". В случае перехода Тете клубы договорятся о закрытии долга.

"Горняки" согласны только на полноценный трансфер и исключают аренду.

В этом сезоне Тете провел 28 матчей, забил 10 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего бразильца в 20 миллионов евро.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Тете
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Источник:
espn.com

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