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Тете почти перешел в Бенфику
"Шахтер" возвращает долг за Педриньо
Фото: twitter.com/FCShakhtar_eng
Полузащитник "Шахтера" Тете в скором времени может перейти в "Бенфику", сообщает ESPN. Игрок отправится в лиссабон уже в эту пятницу.
Сообщается, что "Бенфика" единственный клуб из претендентов, среди которых называются "Бавария", "Монако" и "Аталанта", который серьезно настроен приобрести футболиста.
Также сделке способствует задолженность "Шахтера" по трансферу Педриньо перед "Бенфикой". В случае перехода Тете клубы договорятся о закрытии долга.
"Горняки" согласны только на полноценный трансфер и исключают аренду.
В этом сезоне Тете провел 28 матчей, забил 10 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего бразильца в 20 миллионов евро.
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