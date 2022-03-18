Стадион и база Десны в Чернигове не подлежит восстановлению

Чернигов понес огромные потери в результате бомбардировки российскими оккупантами. В частности пострадала и домашняя арена "Десны" - стадион имени Ю.Гагарина.

Как сообщает ТаТоТаке со ссылкой на работников, стадион не подлежит восстановлению. Его нужно полностью сносить. Кроме того, возле стадиона находилась небольшая база "Десны", которую также уничтожили российские оккупанты.

За три ночи обстрелов в арену попали 8 снарядов. На месте стадиона остались руины, а для новой постройки все придется сносить под ровную землю.

Сейчас в Чернигове нет ни одного игрока или кого-нибудь из руководства "Десны". Президент клуба Владимир Левин и главный тренер Александр Рябоконь находятся в Киеве, а команда "рассеялась" по другим городам Украины или за границей. Что касается обслуживающего персонала - то все живы и здоровы.