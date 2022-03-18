УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Стадион и база Десны в Чернигове не подлежит восстановлению
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стадион и база Десны в Чернигове не подлежит восстановлению

Премьер-лига
(1 голосов)

Все представители клуба живы и здоровы

Стадион и база Десны в Чернигове не подлежит восстановлению

Фото: УНИАН

Новина українською

Чернигов понес огромные потери в результате бомбардировки российскими оккупантами. В частности пострадала и домашняя арена "Десны" - стадион имени Ю.Гагарина.

Как сообщает ТаТоТаке со ссылкой на работников, стадион не подлежит восстановлению. Его нужно полностью сносить. Кроме того, возле стадиона находилась небольшая база "Десны", которую также уничтожили российские оккупанты.

За три ночи обстрелов в арену попали 8 снарядов. На месте стадиона остались руины, а для новой постройки все придется сносить под ровную землю.

Сейчас в Чернигове нет ни одного игрока или кого-нибудь из руководства "Десны". Президент клуба Владимир Левин и главный тренер Александр Рябоконь находятся в Киеве, а команда "рассеялась" по другим городам Украины или за границей. Что касается обслуживающего персонала - то все живы и здоровы.

Читайте такжеИгрок Десны: Пусть хоть все стадионы будут разбомблены, лишь бы больше никто не умирал
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) стадион имени Гагарина. Чернигов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...