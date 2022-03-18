Спиннели покинул Александрию: форвард продолжит карьеру на родине

Аргентинский нападающий "Дженоа" Клаудио Спиннели, который играл на правах аренды за "Александрию", возвращается на родину.

25-летний форвард стал игроком "Лануса", выступающем в высшем дивизионе чемпионата Аргентины. Детали трансфера на официальном сайте не разглашаются.

Спинелли перешел в "Александрию" летом прошлого года. За это время он сыграл 19 матчей за "горожан", в которых забил 2 гола и выполнил 2 результативные передачи.

Напомним, что ФИФА временно приостановила контракты легионеров УПЛ и теперь они могут свободно искать новые команды на период войны в Украине.