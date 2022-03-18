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Спиннели покинул Александрию: форвард продолжит карьеру на родине
Детали трансфера не разглашаются
Фото: ФК Александрия
Аргентинский нападающий "Дженоа" Клаудио Спиннели, который играл на правах аренды за "Александрию", возвращается на родину.
25-летний форвард стал игроком "Лануса", выступающем в высшем дивизионе чемпионата Аргентины. Детали трансфера на официальном сайте не разглашаются.
Спинелли перешел в "Александрию" летом прошлого года. За это время он сыграл 19 матчей за "горожан", в которых забил 2 гола и выполнил 2 результативные передачи.
Напомним, что ФИФА временно приостановила контракты легионеров УПЛ и теперь они могут свободно искать новые команды на период войны в Украине.
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