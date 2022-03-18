УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кендзера: Мои мысли и сердце всегда с Украиной и Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кендзера: Мои мысли и сердце всегда с Украиной и Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Томаш весеннюю часть сезона проведет в Польше

Кендзера: Мои мысли и сердце всегда с Украиной и Динамо

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера прокомментировал свой переход на правах аренды в польский "Лех".

"Спасибо "Лех" за доверие и возможность играть в этой непростой ситуации. Я горжусь тем, что смогу представлять клуб, в котором вырос.

Уважаемые украинские болельщики! Я временно буду играть за польский "Лех", но мои мысли и сердце всегда с Украиной и моей командой "Динамо". Надеюсь, что война закончится как можно скорее и мы снова будем радоваться украинскому футболу! Держитесь, победа будет за нами", - написал Кендзера.

Добавим, что Кендзера защищает цвета "Динамо" с 2017 года. В текущем сезоне поляк сыграл 22 матча за киевлян во всех турнирах и отличился одним забитым мячом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Лех (Познань) Томаш Кендзёра
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...