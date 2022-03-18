Кендзера: Мои мысли и сердце всегда с Украиной и Динамо

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера прокомментировал свой переход на правах аренды в польский "Лех".

"Спасибо "Лех" за доверие и возможность играть в этой непростой ситуации. Я горжусь тем, что смогу представлять клуб, в котором вырос.

Уважаемые украинские болельщики! Я временно буду играть за польский "Лех", но мои мысли и сердце всегда с Украиной и моей командой "Динамо". Надеюсь, что война закончится как можно скорее и мы снова будем радоваться украинскому футболу! Держитесь, победа будет за нами", - написал Кендзера.