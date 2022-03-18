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Корниенко: Семья Марлона помогла нашей Украине, ребятам из теробороны
Бразилец не остался в стороне и помогает украинцам как может
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник "Шахтера" и сборной Украины Виктор Корниенко сообщил о том, что его партнер по команде, бразилец Марлон, помогает Украине в ее борьбе против россии, которая развязала войну с нашим государством.
"Сегодня наши семьи объединились. Семья Марлона помогла нашей Украине, нашим ребятам из терробороны! Все, кто сегодня нуждался в помощи, были обеспечены всем нужным! Спасибо Марлону за то, что сердцем он с Украиной", — написал Корниенко на своей странице в Instagram.
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