Корниенко: Семья Марлона помогла нашей Украине, ребятам из теробороны

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Виктор Корниенко сообщил о том, что его партнер по команде, бразилец Марлон, помогает Украине в ее борьбе против россии, которая развязала войну с нашим государством.

"Сегодня наши семьи объединились. Семья Марлона помогла нашей Украине, нашим ребятам из терробороны! Все, кто сегодня нуждался в помощи, были обеспечены всем нужным! Спасибо Марлону за то, что сердцем он с Украиной", — написал Корниенко на своей странице в Instagram.