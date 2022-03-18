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Корниенко: Семья Марлона помогла нашей Украине, ребятам из теробороны

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец не остался в стороне и помогает украинцам как может

Корниенко: Семья Марлона помогла нашей Украине, ребятам из теробороны

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Виктор Корниенко сообщил о том, что его партнер по команде, бразилец Марлон, помогает Украине в ее борьбе против россии, которая развязала войну с нашим государством.

"Сегодня наши семьи объединились. Семья Марлона помогла нашей Украине, нашим ребятам из терробороны! Все, кто сегодня нуждался в помощи, были обеспечены всем нужным! Спасибо Марлону за то, что сердцем он с Украиной", — написал Корниенко на своей странице в Instagram.

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В статье: Шахтер (Донецк) Марлон Виктор Корниенко
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