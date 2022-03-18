Де Дзерби: Я бы мог тренировать другой клуб но мои мысли с Шахтером

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби, который вместе с рядом иностранных игроков команды был вынужден покинуть Украину после того, как на ее территорию вероломно вторглись российские войска, рассказал итальянским журналистам о планах на будущее.

"Я бы мог тренировать в другом месте, но все мысли связаны только с моим "Шахтером". Ко мне был интерес от иностранных клубов, однако я даже не хочу об этом говорить. Я слежу за тем, что происходит, и хотел бы вернуться в Украину. Мы бы выиграли этот розыгрыш чемпионата.

.Я все смотрю. С утра до вечера. Больше ничего не вижу, даже спичек", - рассказал Де Дзерби в интервью для La Gazzetta dello Sport.