Капитан Ворсклы: В настоящий момент наша нация - пример для всего мира

Капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков прокомментировал вторжение российских оккупантов на территорию Украины.

— Владимир, утро 24 февраля все мы запомним на всю оставшуюся жизнь. Каким оно было у тебя?

— Пожалуй, как и у многих. Я, может, и подумал бы, что все это происходит не с нами, если бы не жил недалеко от одного специфического места. Примерно в 5.30 утра меня разбудила жена. Говорит: "Вова, что-то прилетело". Сначала я не придал этому значения, ведь за долгие годы как-то привык к похожему шуму. Но тут было другое…

— Ты до сих пор находишься в Полтаве?

— Да. Не хочу бросаться громкими фразами, но я сразу принял такое решение — быть в родном городе. Думал отправить куда-то жену с детьми, но Ирина сказала, что без меня никуда не поедет. Порой ловлю себя на мысли, что я какой-то неправильный, что нужно вывезти детей в безопасное место. Но при этом у меня есть какая-то внутренняя уверенность в том, что наша армия не отступит, победит, и в Полтаве будет все спокойно.

— У тебя трое детей. Мог бы и заграницу рвануть...

— Мог. Но не решился. Давайте не будем обсуждать эту тему. Каждый выбирает свое и слушает свое сердце.

— Я хорошо знаю, как и чем живет сейчас ФК "Ворскла" и могу смело сказать, что такого единения среди сотрудников клуба нет, пожалуй, нигде. Согласен?

— Думаю, еще не время об этом говорить. Да, клуб принимает активное участие в оказании различной помощи. Причем весь — и никто никого не заставляет и не просит. Рядом с нами, футболистами, не покладая рук, трудится много женщин. Та же тетя Света, которая стирала форму не одному поколению игроков "Ворсклы". Поверьте, это что-то невероятное!

Впрочем, сейчас объединилась вся страна. Не только Полтава. В настоящий момент наша нация — пример для всего мира. Но главные герои — украинские военные. Мы в Полтаве часто мысленно благодарим их за то, что они сдерживают натиск врага, в том числе в близлежащих Харькове, Сумах, Ахтырке. ЗСУ, тероборона, простые люди — все они берегут сон наших детей. Низкий им поклон. Кстати, ультрас "Ворсклы" тоже встали на защиту города и страны, - сказал Чеснаков.