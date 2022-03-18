"Украинцы – это сила". Игроки и руководство Динамо поддержали украинских воинов

Сейчас в это непростое время интересы нашей свободолюбивой Украины защищает наша доблестная армия и отважные защитники государства.

Президент клуба, футболисты и тренерский штаб киевского "Динамо" записали видео в поддержку украинской армии и всего украинского народа:

"Спасибо Вам, Герои войны, вы смело и храбро боретесь за Независимость Украины и ценой собственных жизней защищаете наш народ", - говорится в сообщение столичного клуба.