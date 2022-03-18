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"Украинцы – это сила". Игроки и руководство Динамо поддержали украинских воинов

Премьер-лига
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Столичный клуб адресовал слова поддержки тем, кто обороняет нашу страну

"Украинцы – это сила". Игроки и руководство Динамо поддержали украинских воинов

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Сейчас в это непростое время интересы нашей свободолюбивой Украины защищает наша доблестная армия и отважные защитники государства.

Президент клуба, футболисты и тренерский штаб киевского "Динамо" записали видео в поддержку украинской армии и всего украинского народа:

"Спасибо Вам, Герои войны, вы смело и храбро боретесь за Независимость Украины и ценой собственных жизней защищаете наш народ", - говорится в сообщение столичного клуба.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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