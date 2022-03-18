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Полузащитник Шахтера: Теперь жизнь проходит в постоянной тревоге

Премьер-лига
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Артем Бондаренко - о жизни в условиях войны

Полузащитник Шахтера: Теперь жизнь проходит в постоянной тревоге

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко в интервью клубной пресс-службе рассказал о жизни в условиях войны и вере в победу украинского народа.

– Артем, три недели Украина противостоит военной агрессии со стороны россии. Как ты воспринимаешь все происходящее?

– Очень тяжело воспринимать такие события, осознавать, что это происходит у нас дома, в нашей стране. Ужасно, что каждый день гибнут невинные люди, мирные жители и дети, разрушаются города... Все это – словно какой-то страшный сон, который обрушился на нас.

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– Как за это время изменилась жизнь твоя и твоей семьи? Находишь ли время для общения с партнерами по команде?

– Конечно, жизнь полностью изменилась: теперь она проходит в постоянной тревоге. Появились совершенно другие приоритеты и желания. Лично у меня сейчас только одна мечта – чтобы как можно скорее весь этот кошмар закончился. С ребятами созваниваемся, списываемся. Узнаем, какая у кого обстановка. Такие моменты вообще помогают еще больше ценить дружбу и наше общение.

– Как сейчас известные люди, спортсмены могут помочь стране и украинскому народу в этой борьбе?

– Каждый помогает тем, чем может: кто-то гуманитарно, кто-то материально. Я очень рад, что в такой момент наша страна сплотилась и все одержимы одной целью – победить в этой войне. Хочу сказать огромное спасибо нашим воинам, территориальной обороне, волонтерам – всем людям, которые приближают Украину к победе. Мы обязательно отстоим нашу правду", - сказал Бондаренко.

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В статье: Шахтер (Донецк) Артем Бондаренко
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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