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Тренер Ингульца: Мы обязательно победим. Правда на нашей стороне

Премьер-лига
(1 голосов)

Всё будет Украина!

Тренер Ингульца: Мы обязательно победим. Правда на нашей стороне

Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко в комментарии Футбол NEWS высказал свое мнение о нападении россии на Украину.

"Страшно и грустно, что такое может произойти в 21 веке. Мы верим, что правда на нашей стороне, защищаем свое и обязательно победим. Своего мы никому точно не отдадим.

Со всеми игроками мы поддерживаем связь, есть общий чат, где каждое утро даем информацию, как прошли сутки в разных районах. У кого из ребят есть возможность тренироваться, они это, конечно, делают.

Обязательно победим в страшной войне, где умирают многие народы, дети. Вернемся сильнее, построим разрушенные города, мы сделаем из нее цветущую Украину. И будем ценить больше, чем было раньше. Всё будет Украина. Слава Украине", - сказал Лавриненко.

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В статье: Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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Источник:
ТК Футбол

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