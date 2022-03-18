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Де Дзерби: Когда я вижу, что чемпионат россии продолжается, у меня закипает кровь
Наставник "Шахтера" осудил спортсменов из рф за молчание о войне
Фото: Александр Приходько
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби раскритиковал российских спортсменов, которые молчат о войне, а также поделился своими мыслями об украинцах.
"Меня раздражало, что российских спортсменов-паралимпийцев не пустили в Пекин: у них есть возможность выступить раз в четыре года, и они ее забрали. При этом, когда я вижу, что чемпионат россии продолжается, у меня закипает кровь. Они играют, а нас бомбят. Это нечестно. И никто из громких имен в российском спорте не высказался против войны. Иногда говорить публично - обязанность.
Я не понимал украинцев, потому что был погружен в футбол. Холодные, замкнутые, подозрительные. Но эта война заставила меня понять их гордость и их достоинство. Они 30 лет свободны, они защищают ценности, которые мы принимаем за должное.
Я слышал, что Зеленский мог убежать сразу, но он возглавил народное сопротивление. А ведь украинцы, причем все как один, воевали бы даже если бы Зеленский убежал или сдался, они бы все равно еще воевали", - цитирует Де Дзерби SassuoloNews.net со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
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