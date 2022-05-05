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Черноморец отпускает зимних новичков, защитник Ворсклы в Испании. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России
Материал обновляется
Фото - ФК Ворскла / Автор невідомий
Война в Украине, которую организовала рф, отразилась на всех сферах жизнедеятельности. В том числе и на футболе. Чемпионат был приостановлен, из-за чего многие игроки, особенно легионеры, были переведены в режим ожидания. Однако ФИФА пошло навстречу, создав временное трансферное окно. Футболисты могут покинуть клубы УПЛ на временной основе, либо же уйти полноценно.
UA-Футбол собрал в одном месте все переходы, которые случились в украинском футболе с 24-го февраля 2022-го. Отметим, что здесь только официальные сделки. Материал обновляется.
|Игрок
|Переход
|Тип перехода
|Жуниор Мораес
|"Шахтер" - "Коринтианс"
|Свободный агент
|Тете
|"Шахтер" - "Лион"
|Аренда до 30.06.2022
|Майкон
|"Шахтер" - "Коринтианс"
|Аренда до 31.12.2022
|Винисиус Тобиас
|"Шахтер" - "Реал"
|Аренда до 30.06.2023
|Витао
|"Шахтер" - "Интернасьональ"
|Аренда до 30.06.2022
|Алан Патрик
|"Шахтер" - "Интернасьональ"
|Полноценный трансфер
|Илья Шкурин
|"Динамо" - "ЦСКА" М
|Окончание аренды
|Беньямин Вербич
|"Динамо" - "Легия"
|Аренда до 30.06.2022
|Томаш Кендзера
|"Динамо" - "Лех"
|Аренда до 30.06.2022
|Жерсон Родригес
|"Динамо" - "Эюпсор"
|Аренда до 30.06.2022
|Витиньо
|"Динамо" - "Атлетико Паранаэнсе"
|Аренда до 30.06.2022
|Карлос де Пена
|"Динамо" - "Интернасьональ"
|Аренда до 31.12.2022
|Нельсон Монте
|"Днепр-1" - "Алмерия"
|Аренда до 30.06.2022
|Вагнер Гонсалвес
|"Днепр-1" - "Дила"
|Свободный агент
|Валентин Кожукару
|"Днепр-1" - "Фейеноорд"
|Аренда до 30.06.2022
|Бусанелло
|"Днепр-1" - "Жувентуде"
|Аренда до 30.06.2022
|Билл
|"Днепр-1" - "Спорт Ресифи"
|Аренда до 30.06.2022
|Марк Гуаль
|"Днепр-1" - "Ягеллония"
|Аренда до 30.06.2022
|Фелипе Пирес
|"Днепр-1" - "Ден Хааг"
|Аренда до 30.06.2022
|Франсиско ди Франко
|"Днепр-1" - "Атлетико Тукуман"
|Аренда до 30.06.2022
|Шахаб Захеди
|"Заря" - "Академия Пушкаша"
|Аренда до 30.06.2022
|Ловро Цвек
|"Заря" - "Клуж"
|Свободный агент
|Владислав Кочергин
|"Заря" - "Ракув"
|Свободный агент
|Жуниор Рейс
|"Заря" - "Гойяс"
|Аренда до 30.06.202
|Кристиан
|"Заря" - "Кашиас"
|Аренда до 30.06.202
|Иван Пешич
|"Ворскла" - ?
|Свободный агент
|Йоонас Тамм
|"Ворскла" - "Флора"
|Аренда до 30.06.2022
|Геко Зайков
|"Ворскла" - "Славия" София
|Аренда до 30.06.2022
|Лукас Рангел
|"Ворскла" - "Сабах"
|Аренда до 30.06.2022
|Венсан Тилль
|"Ворскла" - "Эребру"
|Аренда до 30.06.2022
|Оливье Тилль
|"Ворскла" - "Эюпсор"
|Аренда до 30.06.2022
|Давид Пуцлин
|"Ворскла" - "ден Хааг"
|Аренда до 30.06.2022
|Наджиб Якубу
|"Ворскла" - "Луго"
|Аренда до 30.06.2022
|Каспарс Дубра
|"Александрия" - "РФШ"
|Свободный агент
|Клаудио Спинелли
|"Александрия" - "Дженоа"
|Окончание аренды
|Иван Калюжный
|"Александрия" - "Кеблавик"
|Аренда до 30.06.2022
|Денис Безбородько
|"Десна" - "Дьирмот"
|Аренда до 30.06.2022
|Дмитрий Сидоренко
|"Десна" - "Изолятор Богухвала"
|Свободный агент
|Александр Сафронов
|"Десна" - "Нафта"
|Свободный агент
|Андрей Домбровский
|"Десна" - "Брук-Бет Термалица"
|?
|Леван Арвеладзе
|"Десна" - "Торпедо" Кутаиси
|Свободный агент
|Диего Кариока
|"Колос" - "Ягеллония"
|Аренда до 30.06.2022
|Ренан
|"Колос" - "Жальгирис"
|Аренда до 30.06.2022
|Ника Ситчинава
|"Колос" - "КуПС"
|Аренда до 30.06.2022
|Кирилл Петров
|"Колос" - "Корона"
|Аренда до 30.06.2022
|Николай Золотов
|"Колос" - "Бастия"
|Аренда до 30.06.2022
|Александр Павловец
|"Колос" - "Ростов"
|Окончание аренды
|Михаил Гечев
|"Верес" - "Сфынтул Георге"
|Аренда до 30.06.2022
|Жирайр Маргарян
|"Верес" - "Урарта"
|Аренда до 30.06.2022
|Дерек
|"Металлист 1925" - "Шапекоэнсе"
|Аренда до 30.06.2022
|Фабиньо
|"Металлист 1925" - "Понта Прета"
|Аренда до 30.06.2022
|Соломон Квирквелия
|"Металлист 1925" - "Гагра"
|Аренда до 30.06.2022
|Марлисон
|"Металлист 1925" - "Фигейренсе"
|Окончание аренды
|Анже Плюмейн
|"Рух" - "Хапоэль"
|Аренда до 30.06.2022
|Эльхаджи Папе Диав
|"Рух" - "Арка"
|Аренда до 30.06.2022
|Таллес
|"Рух" - "КуПС"
|Аренда до 30.06.2022
|Эдсон
|"Рух" - "Атлетико Гоияниенсе"
|Аренда до 30.06.2022
|Фране Чирьяк
|"Львов" - "Локомотив" София
|Свободный агент
|Енес Махмутович
|"Львов" - "ЦСКА" София
|Аренда до 30.06.2022
|Мартин Петков
|"Черноморец" - "Славия" София
|Свободный агент
|Борислав Цонев
|"Черноморец" - "Славия" София
|Аренда до 30.06.2022
|Вандерсон
|"Черноморец" - "Паневежис"
|Аренда до 30.06.2022
|Бека Вачиберадзе
|"Черноморец" - "Торпедо" Кутаиси
|Аренда до 30.06.2022
|Дуглас Бергквист
|"Черноморец" - "Кальмар"
|Аренда до 30.06.2022
|Георгий Цитаишвили
|"Черноморец" ("Динамо") - "Висла"
|Аренда до 30.06.2022
|Руди Пожег
|"Черноморец" - "Тобол"
|Аренда до 30.06.2022
|Хорхе Эрнандес
|"Черноморец" - "Мехелен"
|Свободный агент
|Майкл Гопей
|"Ингулец" - "Аль-Араби"
|Свободный агент
|Родни Антви
|"Ингулец" - "Йерв"
|Аренда до 30.06.2022
|Дмитрий Мандриченко
|"Ингулец" - "Мотор" (Люблин)
|Аренда до 30.06.2022
|Доминик Михальевич
|"Минай" - "Ярун"
|Свободный агент
|Алексей Кащук
|"Мариуполь" ("Шахтер") - "Сабах"
|Аренда до 30.06.2022
|Артур Микитишин
|"Мариуполь" ("Шахтер") - "III. Керюлети"
|Аренда до 30.06.2022
|Богдан Вьюнник
|"Мариуполь" ("Шахтер") - "Цюрих"
|Аренда до 30.06.2022
|Алексей Быков
|"Мариуполь" - "Акюрейри"
|Аренда до 30.06.2022
|Херонимо Поблете
|"Металлист" - "Индепендьенте"
|?
|Матеус Пейшото
|"Металлист" - "Сеар"
|Аренда до 30.06.2022
|Дмитрий Билоног
|"Металлист" - "Ритеряй"
|Свободный агент
|Паулиньо Бойя
|"Металлист" - "Америка Минейро"
|Аренда до 30.06.2022
|Брайан Риаскос
|"Металлист" - "Грассхоппер"
|Аренда до 30.06.2022
|Даниил Каневцев
|"Металлист" - "Дила"
|?
|Александр Рыбка
|"Металлист" - "Болуспор"
|Аренда до 30.06.2022
|Хуан Касарес
|"Металлист" - "Индепендьенте"
|Аренда до 30.06.2022
|Дмитрий Шамич
|"Металлист" - "Баник Соколов"
|Свободный агент
|Андрей Стрижак
|"Металлист" - "Меджимурье"
|?
|Артур Мурза
|"Металлист" - "Кызыл-Жар"
|Аренда до 30.06.2022
|Артем Щедрый
|"Кривбасс" - "Левадия"
|Аренда до 30.06.2022
|Алексей Хобленко
|"Кривбасс" - "Левадия"
|Аренда до 30.06.2022
|Андрей Мостовой
|"Кривбасс" - "Шевардени-1906"
|Аренда до 30.06.2022
|Глеб Бухал
|"Кривбасс" - "Сигма"
|Аренда до 30.06.2022
|Сиаваш Хагназари
|"Волынь" - "АГМК"
|Свободный агент
|Константин Махновский
|"ВПК-Агро" - "Айкажик"
|Свободный агент
|Денис Старченко
|"Кремень" - "Стара Любовня"
|Свободный агент
|Александр Пернацкий
|"Подолье" - "Виктория Отроковице"
|Свободный агент
|Владислав Прилепа
|"Подолье" - "Виктория Отроковице"
|Свободный агент
|Богдан Мыцык
|"Прикарпатье" - "Ида-Вирумаа"
|Свободный агент
|Ярослав Ямполь
|"Подолье" - "Свит Нови Двор"
|Свободный агент
|Вадим Ференцик
|"Ужгород" - "Марцелова"
|Свободный агент
|Александр Пятов
|"Кривбасс" - "Зноймо"
|Свободный агент
|Руслан Зубков
|"Агробизнес" - "Рух" Хожув
|Аренда до 30.06.2022
|Дмитрий Юхимович
|"Агробизнес" - "Знич Прушкув"
|?
|Иван Брикнер
|"Альянс" - "Жетысу"
|?
|Игорь Медынский
|"Оболонь" - "Карловац"
|?
|Иван Матяж
|"Оболонь" - "Карловац"
|?
|Василий Литовченко
|"Оболонь" - "Видзев"
|Аренда до 30.06.2022
|Павел Лукьянчук
|"Оболонь" - "Викилец"
|Свободный агент
|Руслан Черненко
|"Агробизнес" - "Марек"
|?
|Денис Островский
|"Подолье" - "Олимпия Эльблонг"
|Свободный агент
|Иван Тюрин
|"Оболонь" - "Рюмийи-Вальер"
|Свободный агент
|Максим Навроцкий
|"Кремень" - "Максимир"
|Свободный агент
|Дмитрий Ульянов
|"Альянс" - "Букоцел"
|Свободный агент
|Александр Цибульник
|"Подолье" - "Томасовию"
|Свободный агент
|Роман Яловенко
|"Альянс" - "Пуасси"
|?
|Лука Коберидзе
|"ВПК-Агро" - "Сиони"
|Свободный агент
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