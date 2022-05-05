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Черноморец отпускает зимних новичков, защитник Ворсклы в Испании. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России

Премьер-лига
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Черноморец отпускает зимних новичков, защитник Ворсклы в Испании. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России

Фото - ФК Ворскла / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Война в Украине, которую организовала рф, отразилась на всех сферах жизнедеятельности. В том числе и на футболе. Чемпионат был приостановлен, из-за чего многие игроки, особенно легионеры, были переведены в режим ожидания. Однако ФИФА пошло навстречу, создав временное трансферное окно. Футболисты могут покинуть клубы УПЛ на временной основе, либо же уйти полноценно.

Читайте такжеФутболисты украинских клубов смогут играть за границей до конца сезона

UA-Футбол собрал в одном месте все переходы, которые случились в украинском футболе с 24-го февраля 2022-го. Отметим, что здесь только официальные сделки. Материал обновляется.

Игрок Переход Тип перехода
Жуниор Мораес "Шахтер" - "Коринтианс" Свободный агент
Тете "Шахтер" - "Лион" Аренда до 30.06.2022
Майкон "Шахтер" - "Коринтианс" Аренда до 31.12.2022
Винисиус Тобиас "Шахтер" - "Реал" Аренда до 30.06.2023
Витао "Шахтер" - "Интернасьональ" Аренда до 30.06.2022
Алан Патрик "Шахтер" - "Интернасьональ" Полноценный трансфер
Илья Шкурин "Динамо" - "ЦСКА" М Окончание аренды
Беньямин Вербич "Динамо" - "Легия" Аренда до 30.06.2022
Томаш Кендзера "Динамо" - "Лех" Аренда до 30.06.2022
Жерсон Родригес "Динамо" - "Эюпсор" Аренда до 30.06.2022
Витиньо "Динамо" - "Атлетико Паранаэнсе" Аренда до 30.06.2022
Карлос де Пена "Динамо" - "Интернасьональ" Аренда до 31.12.2022
Нельсон Монте "Днепр-1" - "Алмерия" Аренда до 30.06.2022
Вагнер Гонсалвес "Днепр-1" - "Дила" Свободный агент
Валентин Кожукару "Днепр-1" - "Фейеноорд" Аренда до 30.06.2022
Бусанелло "Днепр-1" - "Жувентуде" Аренда до 30.06.2022
Билл "Днепр-1" - "Спорт Ресифи" Аренда до 30.06.2022
Марк Гуаль "Днепр-1" - "Ягеллония" Аренда до 30.06.2022
Фелипе Пирес "Днепр-1" - "Ден Хааг" Аренда до 30.06.2022
Франсиско ди Франко "Днепр-1" - "Атлетико Тукуман" Аренда до 30.06.2022
Шахаб Захеди "Заря" - "Академия Пушкаша" Аренда до 30.06.2022
Ловро Цвек "Заря" - "Клуж" Свободный агент
Владислав Кочергин "Заря" - "Ракув" Свободный агент
Жуниор Рейс "Заря" - "Гойяс" Аренда до 30.06.202
Кристиан "Заря" - "Кашиас" Аренда до 30.06.202
Иван Пешич "Ворскла" - ? Свободный агент
Йоонас Тамм "Ворскла" - "Флора" Аренда до 30.06.2022
Геко Зайков "Ворскла" - "Славия" София Аренда до 30.06.2022
Лукас Рангел "Ворскла" - "Сабах" Аренда до 30.06.2022
Венсан Тилль "Ворскла" - "Эребру" Аренда до 30.06.2022
Оливье Тилль "Ворскла" - "Эюпсор" Аренда до 30.06.2022
Давид Пуцлин "Ворскла" - "ден Хааг" Аренда до 30.06.2022
Наджиб Якубу "Ворскла" - "Луго" Аренда до 30.06.2022
Каспарс Дубра "Александрия" - "РФШ" Свободный агент
Клаудио Спинелли "Александрия" - "Дженоа" Окончание аренды
Иван Калюжный "Александрия" - "Кеблавик" Аренда до 30.06.2022
Денис Безбородько "Десна" - "Дьирмот" Аренда до 30.06.2022
Дмитрий Сидоренко "Десна" - "Изолятор Богухвала" Свободный агент
Александр Сафронов "Десна" - "Нафта" Свободный агент
Андрей Домбровский "Десна" - "Брук-Бет Термалица" ?
Леван Арвеладзе "Десна" - "Торпедо" Кутаиси Свободный агент
Диего Кариока "Колос" - "Ягеллония" Аренда до 30.06.2022
Ренан "Колос" - "Жальгирис" Аренда до 30.06.2022
Ника Ситчинава "Колос" - "КуПС" Аренда до 30.06.2022
Кирилл Петров "Колос" - "Корона" Аренда до 30.06.2022
Николай Золотов "Колос" - "Бастия" Аренда до 30.06.2022
Александр Павловец "Колос" - "Ростов" Окончание аренды
Михаил Гечев "Верес" - "Сфынтул Георге" Аренда до 30.06.2022
Жирайр Маргарян "Верес" - "Урарта" Аренда до 30.06.2022
Дерек "Металлист 1925" - "Шапекоэнсе" Аренда до 30.06.2022
Фабиньо "Металлист 1925" - "Понта Прета" Аренда до 30.06.2022
Соломон Квирквелия "Металлист 1925" - "Гагра" Аренда до 30.06.2022
Марлисон "Металлист 1925" - "Фигейренсе" Окончание аренды
Анже Плюмейн "Рух" - "Хапоэль" Аренда до 30.06.2022
Эльхаджи Папе Диав "Рух" - "Арка" Аренда до 30.06.2022
Таллес "Рух" - "КуПС" Аренда до 30.06.2022
Эдсон "Рух" - "Атлетико Гоияниенсе" Аренда до 30.06.2022
Фране Чирьяк "Львов" - "Локомотив" София Свободный агент
Енес Махмутович "Львов" - "ЦСКА" София Аренда до 30.06.2022
Мартин Петков "Черноморец" - "Славия" София Свободный агент
Борислав Цонев "Черноморец" - "Славия" София Аренда до 30.06.2022
Вандерсон "Черноморец" - "Паневежис" Аренда до 30.06.2022
Бека Вачиберадзе "Черноморец" - "Торпедо" Кутаиси Аренда до 30.06.2022
Дуглас Бергквист "Черноморец" - "Кальмар" Аренда до 30.06.2022
Георгий Цитаишвили "Черноморец" ("Динамо") - "Висла" Аренда до 30.06.2022
Руди Пожег "Черноморец" - "Тобол" Аренда до 30.06.2022
Хорхе Эрнандес "Черноморец" - "Мехелен" Свободный агент
Майкл Гопей "Ингулец" - "Аль-Араби" Свободный агент
Родни Антви "Ингулец" - "Йерв" Аренда до 30.06.2022
Дмитрий Мандриченко "Ингулец" - "Мотор" (Люблин) Аренда до 30.06.2022
Доминик Михальевич "Минай" - "Ярун" Свободный агент
Алексей Кащук "Мариуполь" ("Шахтер") - "Сабах" Аренда до 30.06.2022
Артур Микитишин "Мариуполь" ("Шахтер") - "III. Керюлети" Аренда до 30.06.2022
Богдан Вьюнник "Мариуполь" ("Шахтер") - "Цюрих" Аренда до 30.06.2022
Алексей Быков "Мариуполь" - "Акюрейри" Аренда до 30.06.2022
Херонимо Поблете "Металлист" - "Индепендьенте" ?
Матеус Пейшото "Металлист" - "Сеар" Аренда до 30.06.2022
Дмитрий Билоног "Металлист" - "Ритеряй" Свободный агент
Паулиньо Бойя "Металлист" - "Америка Минейро" Аренда до 30.06.2022
Брайан Риаскос "Металлист" - "Грассхоппер" Аренда до 30.06.2022
Даниил Каневцев "Металлист" - "Дила" ?
Александр Рыбка "Металлист" - "Болуспор" Аренда до 30.06.2022
Хуан Касарес "Металлист" - "Индепендьенте" Аренда до 30.06.2022
Дмитрий Шамич "Металлист" - "Баник Соколов" Свободный агент
Андрей Стрижак "Металлист" - "Меджимурье" ?
Артур Мурза "Металлист" - "Кызыл-Жар" Аренда до 30.06.2022
Артем Щедрый "Кривбасс" - "Левадия" Аренда до 30.06.2022
Алексей Хобленко "Кривбасс" - "Левадия" Аренда до 30.06.2022
Андрей Мостовой "Кривбасс" - "Шевардени-1906" Аренда до 30.06.2022
Глеб Бухал "Кривбасс" - "Сигма" Аренда до 30.06.2022
Сиаваш Хагназари "Волынь" - "АГМК" Свободный агент
Константин Махновский "ВПК-Агро" - "Айкажик" Свободный агент
Денис Старченко "Кремень" - "Стара Любовня" Свободный агент
Александр Пернацкий "Подолье" - "Виктория Отроковице" Свободный агент
Владислав Прилепа "Подолье" - "Виктория Отроковице" Свободный агент
Богдан Мыцык "Прикарпатье" - "Ида-Вирумаа" Свободный агент
Ярослав Ямполь "Подолье" - "Свит Нови Двор" Свободный агент
Вадим Ференцик "Ужгород" - "Марцелова" Свободный агент
Александр Пятов "Кривбасс" - "Зноймо" Свободный агент
Руслан Зубков "Агробизнес" - "Рух" Хожув Аренда до 30.06.2022
Дмитрий Юхимович "Агробизнес" - "Знич Прушкув" ?
Иван Брикнер "Альянс" - "Жетысу" ?
Игорь Медынский "Оболонь" - "Карловац" ?
Иван Матяж "Оболонь" - "Карловац" ?
Василий Литовченко "Оболонь" - "Видзев" Аренда до 30.06.2022
Павел Лукьянчук "Оболонь" - "Викилец" Свободный агент
Руслан Черненко "Агробизнес" - "Марек" ?
Денис Островский "Подолье" - "Олимпия Эльблонг" Свободный агент
Иван Тюрин "Оболонь" - "Рюмийи-Вальер" Свободный агент
Максим Навроцкий "Кремень" - "Максимир" Свободный агент
Дмитрий Ульянов "Альянс" - "Букоцел" Свободный агент
Александр Цибульник "Подолье" - "Томасовию" Свободный агент
Роман Яловенко "Альянс" - "Пуасси" ?
Лука Коберидзе "ВПК-Агро" - "Сиони" Свободный агент

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В статье: УПЛ война с Россией
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Комментарии (1)
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zloyded (Киев)
31.03.2022 в 14:10
А яке право мають українці їхати за кордон?! Одна справа легіонери, а який виняток для українців якщо немає трьох неповнолітніх дітей?! А ну-но повертайте назад і то швидко! О то влаштувалися пля!!!
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