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Шахтер отпустил Мораеса, три аренды Динамо. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России
Материал обновляется
Фото: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Война в Украине, которую организовала рф, отразилась на всех сферах жизнедеятельности. В том числе и на футболе. Чемпионат был приостановлен, из-за чего многие игроки, особенно легионеры, были переведены в режим ожидания. Однако ФИФА пошло навстречу, создав временное трансферное окно. Футболисты могут покинуть клубы УПЛ на временной основе, либо же уйти полноценно.
UA-Футбол собрал в одном месте все переходы, которые случились в украинском футболе с 24-го февраля 2022-го. Отметим, что здесь только официальные сделки. Материал обновляется.
|Игрок
|Переход
|Тип перехода
|Жуниор Мораес
|"Шахтер" - "Коринтианс"
|Свободный агент
|Илья Шкурин
|"Динамо" - "ЦСКА" М
|Окончание аренды
|Беньямин Вербич
|"Динамо" - "Легия"
|Аренда до 30.06.2022
|Томаш Кендзера
|"Динамо" - "Лех"
|Аренда до 30.06.2022
|Нельсон Монте
|"Днепр-1" - "Алмерия"
|Аренда до 30.06.2022
|Вагнер Гонсалвес
|"Днепр-1" - "Дила"
|Свободный агент
|Валентин Кожукару
|"Днепр-1" - "Фейеноорд"
|Аренда до 30.06.2022
|Шахаб Захеди
|"Заря" - "Академия Пушкаша"
|Аренда до 30.06.2022
|Ловро Цвек
|"Заря" - "Клуж"
|Свободный агент
|Иван Пешич
|"Ворскла" - ?
|Свободный агент
|Йоонас Тамм
|"Ворскла" - "Флора"
|Аренда до 30.06.2022
|Геко Зайков
|"Ворскла" - "Славия" София
|Аренда до 30.06.2022
|Каспарс Дубра
|"Александрия" - "РФШ"
|Свободный агент
|Клаудио Спинелли
|"Александрия" - "Дженоа"
|Окончание аренды
|Диего Кариока
|"Колос" - "Ягеллония"
|Аренда до 30.06.2022
|Михаил Гечев
|"Верес" - "Сфынтул Георге"
|Аренда до 30.06.2022
|Жирайр Маргарян
|"Верес" - "Урарта"
|Аренда до 30.06.2022
|Анже Плюмейн
|"Рух" - "Хапоэль"
|Аренда до 30.06.2022
|Фране Чирьяк
|"Львов" - "Локомотив" София
|Свободный агент
|Мартин Петков
|"Черноморец" - "Славия" София
|Свободный агент
|Борислав Цонев
|"Черноморец" - "Славия" София
|Аренда до 30.06.2022
|Вандерсон
|"Черноморец" - "Паневежис"
|Аренда до 30.06.2022
|Майкл Гопей
|"Ингулец" - "Аль-Араби"
|Свободный агент
|Херонимо Поблете
|"Металлист" - "Индепендьенте"
|?
|Матеус Пейшото
|"Металлист" - "Сеар"
|Аренда до 30.06.2022
|Дмитрий Билоног
|"Металлист" - "Ритеряй"
|Свободный агент
|Паулиньо Бойя
|"Металлист" - "Америка Минейро"
|Аренда до 30.06.2022
|Артем Щедрый
|"Кривбасс" - "Левадия"
|Аренда до 30.06.2022
|Алексей Хобленко
|"Кривбасс" - "Левадия"
|Аренда до 30.06.2022
|Сиаваш Хагназари
|"Волынь" - "АГМК"
|Свободный агент
|Константин Махновский
|"ВПК-Агро" - "Айкажик"
|Свободный агент
|Денис Старченко
|"Кремень" - "Стара Любовня"
|Свободный агент
|Александр Пернацкий
|"Подолье" - "Виктория Отроковице"
|Свободный агент
|Владислав Прилепа
|"Подолье" - "Виктория Отроковице"
|Свободный агент
|Богдан Мыцык
|"Прикарпатье" - "Ида-Вирумаа"
|Свободный агент
|Ярослав Ямполь
|"Подолье" - "Свит Нови Двор"
|Свободный агент
|Вадим Ференцик
|"Ужгород" - "Марцелова"
|Свободный агент
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