Владимир Шаран: о зомбированных москалях и бойцовском духе украинцев

Главный тренер закарпатского "Миная" поделился своими впечатлениями от войны с россией, а также оценил текущую футбольную ситуацию в своем клубе.

- Еще когда "Минай" находился на тренировочном сборе в Турции, все мы переживали о теме войны. Ведь уже тогда ходили разговоры о том, что Россия может напасть на Украину. Разумеется, что мы по этому поводу общались вместе с помощниками и другими людьми. Интересно, что в отеле, где наша команда базировалась во время сбора, проживали также многие представители российского футбола – в частности, коллективы разных возрастов из "Локомотива", "Спартака" и "Зенита". Там, кстати, я встретил Евгения Бушманова, с которым мы вместе когда-то играли за юношескую сборную СССР. Я его тридцать лет не видел, поэтому, увидевшись на турецкой земле, имели возможность пообщаться и вспомнить былые времена. Понятно, что разговаривали с ним преимущественно о футболе, но и затронули тему ситуации с возможной войной. Ведь в России люди вообще не понимают, что там у них творится. Они зомбированы. Я объяснил Бушманову, что мы, украинцы, не хотим войны и надеемся, что ее не будет. Эту надежду выразил и сам Евгений. Об этом я говорил дней за пять до вылета в Украину, где-то 17 февраля. Несколько позже мы радовались, что русская армия выводит войска, и с облегчением вздохнули: мол, все будет нормально.

- К сожалению, все произошло совсем не так, как предполагалось…

– 22-го числа "Минай" прилетел во Львов, откуда отправился в Ужгород. На следующий день команда собралась на теоретическое занятие, проводимое в ходе непосредственной подготовки к календарному поединку с луганской "Зарей". А перед самой теорией мне пришло смс-сообщение, что в Украине вводится чрезвычайное положение. Я был в шоке. Сначала надеялся, что на самом высоком уровне ситуация разрешится и в этом плане все нормализуется. Когда ребята приехали на теоретическое занятие, я им сказал, что есть время до матча, и надеюсь, что все будет нормально. Мы продолжили подготовку к игре, проведя также тренировку тактического характера. Это было 23 февраля. А на следующий день команда должна была заезжать в отель, на что было дано согласие от президента клуба (следует отдать ему должное за то, что на протяжении зимы организационные вопросы в "Минае" были на хорошем уровне – кстати, так же, как и в моем предыдущем клубе – "Александрии"). В плане подготовки к весенней части сезона все шло хорошо – мы качественно поработали на турецком сборе, усилили состав десятью новичками. Я был уверен, что "Минай" даст бой "Заре", но… В шесть часов утра 24 числа мой помощник разбудил меня и сообщил: началась война. Я был в шоке! В это было тяжело поверить. Мы встретились, поехали на базу, а потом в церковь - туда планировали наведаться еще раньше, а если учесть ситуацию, то и подавно. После богослужения было собрание команды, на котором я выразил надежду, что война не затянется надолго. Все разъехались по домам, в том числе и мы с помощниками.

– Где сейчас находитесь?

– В Александрии. Мы с Вадимом Чернышенко и Игорем Лучкевичем взяли билеты на поезд "Ужгород – Херсон" и поехали домой. До Херсона не доехали, ведь нам еще в пути сказали, что там идут бои. Поезд ехал в Кривой Рог, но мы сошли раньше, где нас забрала машина. Когда приехал домой, сказал жене, что есть возможность перебраться в Ужгород – там есть квартира, которую мне снял президент клуба. Однако семья категорически отказалась куда-то уезжать из Александрии. Моя жена имеет очень сильный характер, она сказала: "У меня здесь мама и бабушка, которой сейчас 90 лет. Я их не оставлю". После этого вопросы отпали, и до сих пор мы все вместе находимся в Кировоградской области.

– С Ужгородом связь поддерживаете?

- Конечно! Насколько мне известно, там осталось 12 наших футболистов. Первые дней десять с момента начала войны все они были шокированы, однако сейчас начали немного двигаться – при случае бегают, играют в футбол. Если есть такая возможность и окружающая ситуация спокойна, то ее обязательно нужно использовать. Один из оставшихся в Ужгороде – Евгений Селезнев. Как раз после сбора к нему привезли сына, поэтому ехать в Киев смысла не видит. Между тем, по его словам, свой дом в окрестностях столицы он предоставил людям. Общаемся с президентом и вице-президентом клуба постоянно, поддерживаем связь. Да и ребята мне звонят по телефону. Накануне меня набрал Даниил Кныш – один из самых авторитетных футболистов нашей команды. Сказал, что хоть и через день, тем не менее, собираются для поддержания формы. Самое главное, что все мы ждем, когда весь этот кошмар закончится.

- Весь мир молится о том, чтобы война в Украине как можно быстрее закончилась...

– Мы все этого ждем, и верим, что наступит мир. Что и говорить, никто войны со стороны россии не ожидал. Но это произошло. На наше мирное государство напали настоящие орки, для которых нет ничего святого. То, как они ведут себя в нашей стране ничем иным, кроме как варварством, не назовешь. Я, как уроженец Западной Украины, хорошо помню, как однажды приехал в деревню, где дедушка и бабушка в том или ином разговоре, затрагивавшей тему россиян, все время недовольно говорили: москали, москали… Тогда я не знал значения этого слова, однако потом понял, что это за люди. Знаю точно, что многие годы их весь мир не будет уважать. Да что там "годы" - многие десятилетия! Можно не сомневаться: если кто-нибудь будет знать, что рядом находится человек с российским гражданством, с ним никто не захочет общаться. Даже если он не имеет отношения к этой страшной войне. Ведь россияне полностью зомбированы. У меня есть много знакомых в Москве и других городах россии, и когда я звонил по теме войны, мне отвечали: "Да нет, никто на вас не нападал!". И сразу же начинали нести такую ​​чушь, что это в голове не укладывается! Даже когда одному из них, Сергею Щербакову, сбросил ссылку на видео, он мне говорит: "У нас по телевидению показывают, что все нормально – только один российский солдат погиб!". И добавляет, что их армия вошла в Донецк и Луганск. А когда он от меня услышал, что российские захватчики ведут широкомасштабную войну в Украине, пытаясь со всех сторон взять в кольцо Киев, я снова услышал в ответ: "Нет, мы такого не знаем. Этого нет!". Представляете, что в той зомбированной стране происходит? А хотелось бы, чтобы люди там проявляли хоть какую-то инициативу, однако все они боятся страшного путинского режима. И я горд, что украинский народ никогда ничего не боится.

В этой связи вспоминается один эпизод из моей профессиональной карьеры. Когда я выступал в юношеской сборной СССР, ее наставник Геннадий Костылев подбирал в состав в большей степени украинцев. Собственно, именно благодаря этому мы и стали чемпионами Европы и выиграли бронзовые медали мирового первенства. Он всегда говорил, что украинцы – настоящие бойцы. Так оно действительно было: сборная состояла из многих наших ребят – Александра Помазуна, Сергея Мамчура, Сергея Коновалова, Евгения Похлебаева, Сергея Щербакова, Дмитрия Михайленко и меня. По сравнению с нами, бойцами, россияне были "интеллигентами". Разве что кроме Валерия Минько и Алексея Гущина, которые потом играли за московский ЦСКА. Вот и в сегодняшней войне: наши ребята героически сражаются, и есть много погибших. Однако все украинские воины держатся, как и вся наша страна. Мы верим в победу.