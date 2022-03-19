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Оккупанты одевают на жителей Мариуполя белые повязки, чтобы украинские защитники путали их с россиянами
Идиоты
фото из открытых источников
АЗОВ, який славно стоїть на захисті українського Маріуполя, повідомляє про чергову божевільну авантюру російських окупантів. За повідомленням наших захисників, окупанти вдягають на мешканців Маріуполя білі пов'язки, щоб українські захисники плутали їх з росіянами!
За свідченнями місцевих мешканців, росіяни вводять в оману цивільних громадян, пов'язуючи їм білі пов'язки - нібито як розпізнавальний знак цивільного населення.
Білими пов'язками росіяни визначають свою путінську армію, ховаючись таким чином за цивільними і наражаючи їх на додаткову небезпеку.
Будьте обережні та не піддавайтесь на провокації ворога!
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