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Буряк: Суркис помогает людям: база Динамо работает, здесь много детей из клубной академии, беженцев
Экс-коуч динамовцев поделился мыслями насчет российского вторжения
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Функционер киевского "Динамо" Леонид Буряк высказался насчет войны россии в Украине.
"Все эти три недели я продолжаю жить в Киеве и никуда не собираюсь уезжать. Со мной жена и сын. Буквально вчера на некоторое время выехал за город, и вскоре вернулся.
Часто приезжаю на клубную базу "Динамо" в Конча-Заспе. Игорь Михайлович Суркис помогает людям: база работает, здесь много людей – детей из клубной академии, беженцев. Все здесь живут, спят, кушают.
До 24 февраля я бы никогда не поверил, что возможно то, что случилось. Никогда в жизни! Полностью согласен с мэром Киева Виталием Кличко – теперь между украинцами и русскими вражда на много поколений.
И все из-за одного человека, который зазомбировал свой народ и теперь уничтожает соседний. Вот подъезжаю я в Конча-Заспу: блок-посты, усталые люди, всеобще нервная атмосфера… Это ужас. Этого не может быть в XXI веке. Очень плохо себя чувствую. Состояние прибитое. Переживаю за семью. Больно за страну.
Я во многом способствовал переходу в "Динамо" уругвайца Карлоса Де Пены. Считаю, это одно из самых удачных приобретений клуба за последние годы. Покидал Украину уругваец уже без моего участия: насколько знаю, легионеры "Динамо" и "Шахтера" поездом добрались до Черновцов, оттуда до Румынии, бразильцы – домой, а Карлос через Париж – в Уругвай", – рассказал Буряк.
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