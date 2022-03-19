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Динамо будет тренироваться в Дрогобыче

Премьер-лига
(2 голосов)

Безопасный город во Львовской области

Динамо будет тренироваться в Дрогобыче

Фото: сайт Дрогобычской городской рады

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо Киев" определилось с базой для тренировок и товарищеских матчей вне столицы – ей стал Дрогобыч из Львовской области. Как заявил генеральный директор клуба Резо Чохонелидзе:

"Мы благодарны руководству Дрогобычской общины, ведь мы попробовали несколько полей для тренировок, и именно в Дрогобыче нам максимально подошли условия".

Глава Дрогобычской городской общины лично поприветствовал киевский клуб и футболистов. Они же вручили футболки с автографами и подписали мячи юным футболистам Дрогобыччины.

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В статье: Динамо (Киев)
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