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Динамо будет тренироваться в Дрогобыче
Безопасный город во Львовской области
Фото: сайт Дрогобычской городской рады
"Динамо Киев" определилось с базой для тренировок и товарищеских матчей вне столицы – ей стал Дрогобыч из Львовской области. Как заявил генеральный директор клуба Резо Чохонелидзе:
"Мы благодарны руководству Дрогобычской общины, ведь мы попробовали несколько полей для тренировок, и именно в Дрогобыче нам максимально подошли условия".
Глава Дрогобычской городской общины лично поприветствовал киевский клуб и футболистов. Они же вручили футболки с автографами и подписали мячи юным футболистам Дрогобыччины.
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