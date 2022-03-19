Динамо будет тренироваться в Дрогобыче

"Динамо Киев" определилось с базой для тренировок и товарищеских матчей вне столицы – ей стал Дрогобыч из Львовской области. Как заявил генеральный директор клуба Резо Чохонелидзе:

"Мы благодарны руководству Дрогобычской общины, ведь мы попробовали несколько полей для тренировок, и именно в Дрогобыче нам максимально подошли условия".

Глава Дрогобычской городской общины лично поприветствовал киевский клуб и футболистов. Они же вручили футболки с автографами и подписали мячи юным футболистам Дрогобыччины.