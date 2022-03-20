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Британская разведка сообщила, что войска ПВО Украины продолжают эффективно защищать воздушное пространство
россия провалилась в этом аспекте
Фото: Міністерство оборони України
Британская разведка похвалила силы противовоздушной обороны Украины. Западные коллеги отметили, что воздушные силы продолжают эффективно защищать украинское пространство.
Провал захвата воздуха над украинскими территориями стал причиной того, что россия может рассчитывать только на оружие дальнего поражения. К примеру, московия запускала снаряды даже из акватории Каспийского моря – это 1000 километров от ближайшей Восточной точки Украины.
У мордора нет владения нашим небом. Получить такое преимущество пути хотел в первые дни конфликта. Из-за неудачи их планы сильно на земле затормозились.
Речь идет именно о самолетах. С ракетами украинцам сейчас тяжелее, ведь малочисленная система ПВО не успевает справиться со всеми бомбами орков. Правда, совсем скоро прибудет в Украину новая партия оружия для защиты неба – теперь Призрак Киева будет не один.
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