Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 отправил бразильского новичка в аренду на родину
Аренда до лета
Фото - ФК Дніпро-1 / автор невідомий
Днепр-1 отправил левого защитника Габриэля Бусанелло в аренду на родину – в клуб "Жувентенде". Там он будет играть до 30-го июня 2022-го года.
"Жувентуде" в прошлом первенстве бразильской Серии А занял 16 место. Новый чемпионат будет стартовать в начале апреля. Бусанелло присоединился к "Днепру-1" зимой текущего года, не сыграл ни одного официального матча, но провел несколько спаррингов в Турции.
В связи с войной, развязанной россией на украинской земле, ФИФА разрешила представителям УПЛ переходить в другие клубы в рамках специального трансферного окна. Футболистам не нужно расторгать действующие контракты с украинскими клубами в период до июля 2022-го года. Специальное трансферное окно действует до 7-го апреля 2022-го года.
Популярное сейчас
- Войска России приближаются к границе Беларуси с Украиной и попытаются её перейти, - советник министра МИД
- Из костромского полка, участвовавшего в боевых действиях под Киевом, в живых остался один военный
- Генштаб ВСУ: кремль недоволен тем, что в Херсоне не удалось создать "ХНР". Нет картинки для пропаганды
- Несколько игроков Днепр-1 вступили в нацгвардию
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала
- Вокалистка знаменитого британского коллектива призвала жертвовать деньги на помощь Украине