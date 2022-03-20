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Днепр-1 отправил бразильского новичка в аренду на родину

Премьер-лига
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Аренда до лета

Днепр-1 отправил бразильского новичка в аренду на родину

Фото - ФК Дніпро-1 / автор невідомий

UA-Футбол
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Днепр-1 отправил левого защитника Габриэля Бусанелло в аренду на родину – в клуб "Жувентенде". Там он будет играть до 30-го июня 2022-го года.

"Жувентуде" в прошлом первенстве бразильской Серии А занял 16 место. Новый чемпионат будет стартовать в начале апреля. Бусанелло присоединился к "Днепру-1" зимой текущего года, не сыграл ни одного официального матча, но провел несколько спаррингов в Турции.

В связи с войной, развязанной россией на украинской земле, ФИФА разрешила представителям УПЛ переходить в другие клубы в рамках специального трансферного окна. Футболистам не нужно расторгать действующие контракты с украинскими клубами в период до июля 2022-го года. Специальное трансферное окно действует до 7-го апреля 2022-го года.

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В статье: СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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