Днепр-1 отправил бразильского новичка в аренду на родину

Днепр-1 отправил левого защитника Габриэля Бусанелло в аренду на родину – в клуб "Жувентенде". Там он будет играть до 30-го июня 2022-го года.

"Жувентуде" в прошлом первенстве бразильской Серии А занял 16 место. Новый чемпионат будет стартовать в начале апреля. Бусанелло присоединился к "Днепру-1" зимой текущего года, не сыграл ни одного официального матча, но провел несколько спаррингов в Турции.

В связи с войной, развязанной россией на украинской земле, ФИФА разрешила представителям УПЛ переходить в другие клубы в рамках специального трансферного окна. Футболистам не нужно расторгать действующие контракты с украинскими клубами в период до июля 2022-го года. Специальное трансферное окно действует до 7-го апреля 2022-го года.