Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зеленский: У нас есть наши люди и наша земля. Для нас – это золото
Президент выразил благодарность украинцам за общую борьбу
Фото: Офіс президента України
Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на то, что украинцы – это самое сильное оружие и сопротивление врагу:
“У нас нет огромной территории – от океана до океана, нет ядерного оружия, мы не заполняем мировой рынок нефтью и газом. Но у нас есть наши люди и наша земля. Для нас это золото”, - написал Зеленский в соцсетях.
Также к тексту Гарант Конституции прикрепил фото украинцев, которые по-разному борются с нашествием русской орды и последствиями войны. Мы все вместе, мы сильны!
Популярное сейчас
- Шахтер отпустил Мораеса, три аренды Динамо. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России
- В Украине ликвидировано все руководство российского специального отряда Владимирской области
- Динамо снова тренируется, Милан уходит в отрыв, Атлетико обходит Барсу. Главные новости за 19 марта
- Динамо будет тренироваться в Дрогобыче
- Вокалистка знаменитого британского коллектива призвала жертвовать деньги на помощь Украине
- Морбиус с нами! Джаред Лето пообщался с украинцами и спел про Одессу. ВИДЕО