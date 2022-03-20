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Зеленский: У нас есть наши люди и наша земля. Для нас – это золото

Премьер-лига
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Президент выразил благодарность украинцам за общую борьбу

Зеленский: У нас есть наши люди и наша земля. Для нас – это золото

Фото: Офіс президента України

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на то, что украинцы – это самое сильное оружие и сопротивление врагу:

“У нас нет огромной территории – от океана до океана, нет ядерного оружия, мы не заполняем мировой рынок нефтью и газом. Но у нас есть наши люди и наша земля. Для нас это золото”, - написал Зеленский в соцсетях.

Также к тексту Гарант Конституции прикрепил фото украинцев, которые по-разному борются с нашествием русской орды и последствиями войны. Мы все вместе, мы сильны!

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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