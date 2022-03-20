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Цитаишвили ведет переговоры с Ференцварошем Зубкова

Премьер-лига
(1 голосов)

Вачиберадзе перейдет в Торпедо Кутаиси

Цитаишвили ведет переговоры с Ференцварошем Зубкова

Фото: twitter Geo Team

UA-Футбол
Новина українською

Воспитанник киевского "Динамо" Гио Цитаишвили сейчас тренируется с "Динамо Тбилиси", однако с ним ведет переговоры венгерский "Ференцварош". Грузин, в этом сезоне игравший на правах аренды за одесский "Черноморец", намерен провести в клубе украинца Александра Зубкова только 2-3 месяца, до конца сезона.

Другой грузин, выступавший в этом сезоне за "Черноморец" – Бека Вачиберадзе – сейчас тренируется с кутаисским "Торпедо". Как сообщает Lelo.ge, он заключил контракт з грузинским клубом.

Гио Цитаишвили в этом сезоне УПЛ сыграл 13 матчей, в которых забил один гол. Бека Вачиберадзе же провел 14 матчей в Премьер-лиге, в которых не отметился результативными действиями.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Динамо (Тбилиси) Ференцварош (Будапешт) Бека Вачиберадзе Георгий Цитаишвили Торпедо (Кутаиси)
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