Цитаишвили ведет переговоры с Ференцварошем Зубкова

Воспитанник киевского "Динамо" Гио Цитаишвили сейчас тренируется с "Динамо Тбилиси", однако с ним ведет переговоры венгерский "Ференцварош". Грузин, в этом сезоне игравший на правах аренды за одесский "Черноморец", намерен провести в клубе украинца Александра Зубкова только 2-3 месяца, до конца сезона.

Другой грузин, выступавший в этом сезоне за "Черноморец" – Бека Вачиберадзе – сейчас тренируется с кутаисским "Торпедо". Как сообщает Lelo.ge, он заключил контракт з грузинским клубом.

Гио Цитаишвили в этом сезоне УПЛ сыграл 13 матчей, в которых забил один гол. Бека Вачиберадзе же провел 14 матчей в Премьер-лиге, в которых не отметился результативными действиями.