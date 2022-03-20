Жерсона Родригеса выгнали из Труа

Арендованного у киевского "Динамо" Жерсона Родригеса уволили из французского "Труа" за многократные нарушения дисциплины. Как сообщает L`Equipe, договора между клубом и игроком достичь не удалось.

Жерсон Родригес был отчислен из первой команды еще 16 февраля, однако у него оставался контракт с клубом. Сейчас же "Труа" разорвал договор с футболистом.

Как сообщалось ранее, в контракте между "Динамо Киев" и французским клубом была прописана сумма выкупа в 4 миллиона евро, а сама аренда обошлась "Труа" в 1 миллион евро. В этом сезоне Лиги 1 люксембуржец сыграл 12 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.