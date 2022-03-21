Хавбек Металлиста 1925: Два снаряда упали метрах в 200-х от нашего дома

Полузащитник "Металлиста 1925" Дмитрий Крыськив рассказал о ситуации в родном Харькове, который страдает от обстрелов российских оккупантов. Также игрок харьковского клуба рассказал, как удалось эвакуироваться из первой столицы Украины.

— Дима, ты одним из последних игроков своей команды покинул Харьков. Или кто-то из ребят до сих пор в городе?

— Кажется, нет. После того как я уехал, связался со всеми футболистами "Металлиста 1925", и они были уже в безопасных местах. Если такие в Украине, конечно, остались.

— Как для тебя все начиналось?

— Думал, что снится страшный сон. Не верилось, что в 21-м веке нас могут разбудить выстрелы и взрывы…

Мы были с девушкой на съемной квартире, и сразу поняли, что нужно собирать вещи. До последнего надеялись, что это безумие прекратится, поэтому из Харькова сразу не уехали. Собрались с моей и ее семьей на одной квартире ближе к центру города, и сидели там около 10-ти дней (уже точно и не помню). Но когда прилетело в здание ОГА, поняли: "Пора бежать".

До вечера вроде бы все стихло, и мы немного успокоились. Все-таки это не так просто — покинуть родной город. Но потом два снаряда упали метрах в 200-х от нашего дома. Задрожали стены, и это был сигнал.

— Страшно?

— Конечно. Поначалу все думали, что идет обстрел военных объектов, но в центре Харькове их и близко нет. Помогало, что нас было много.

— В убежище вы находились чаще, чем в квартире?

— Нет. Первые дни спускались в подвал по каждой тревоге, но потом один военный нам объяснил, что, коль мы живем на первом этаже, дома будет безопаснее. Мы заклеили все окна, а сами разместились в коридоре. Там и спали.

— Как выезжали из Харькова?

— Около пяти утра отправились на железнодорожный вокзал, а в поезд, который следовал на Львов, попали примерно через 12 часов. Дорога была — тем еще испытанием. Кто-то посчитал, что в нашем вагоне поместилось 120 человек. Плюс животные — собаки, коты. Впрочем, как говорится, в тесноте — да не в обиде.

— Почему в итоге остановился в Луцке?

— В этом вопросе мне помогли руководители нашего клуба — Андрей Неделин и Юрий Данченко. Тут много моих футбольных друзей. Звонили и представители штаба молодежной сборной, предлагали принять в Полтаве.

— Когда собирал все необходимые вещи, бутсы захватил?

— Конечно. Хоть сейчас и не до футбола, но так, думаю, поступил каждый игрок. Все мы профессионалы, и должны, кроме так необходимой сейчас всем помощи, держать себя в форме. Я понимаю, что этот чемпионат Украины тяжело будет доиграть, но молодежной сборной наверняка предоставят возможность закончить отборочный турнир и представить страну на Евро.

Впрочем, еще раз подчеркну, что это сейчас не главное. Первые мысли с утра — сделать что-то полезное для людей и страны. У нас тут есть свой неофициальный гуманитарный штаб, который возглавляет жена Валеры Бондаря. Собираем какие-то средства, она производит закупки и отправляет помощь в Харьков, Бучу и другие места.

— С российским футболом тебя что-то связывает?

— Нет. Раньше, конечно, следил за результатами матчей чемпионата этой страны, но теперь — извольте. Для меня их футбол умер, — сказал Крыськив.