Сидорчук: Во время войны нельзя сохранять нейтралитет, но многие спортсмены молчат

Полузащитник и капитан "Динамо" Сергей Сидорчук прокомментировал создание игроками сборной Украины фонда военной и гуманитарной помощи ВСУ, а также украинцам, пострадавшим от российской военной агрессии.

– Наверное, это наименьшее, что мы можем сделать. Кто-то защищает Украину с автоматом в руках на передовой, кто-то занимается волонтерством. Мы решили создать большую информационную площадку, учитывая что много наших ребят играет в европейских клубах. Это может быть большой помощью для Украины. С помощью фонда мы откликаемся на те нужды, которые есть у наших бойцов, реагируем на запросы, которые нам присылают, покупаем бронежилеты, аптечки, вещи первой необходимости, оказываем гуманитарную помощь. И мы не собираемся на этом останавливаться. Война рано или поздно закончится - мы хотим, чтобы это произошло как можно скорее, чтобы люди в Украине вернулись к нормальной жизни.

– Вы с супругой ждете рождения четвертого ребенка, где война застала вашу семью?

– В Голосеевском районе Киева - мы живем недалеко от аэропорта "Жуляны". 23-го февраля, как обычно, уложили спать детей и уснули сами. А проснулись около пяти часов утра от первого взрыва как раз в районе Жулян. В комнату забежала старшая дочка и со слезами на глазах сказала, что началась война. Это без преувелечения был худший день в нашей жизни. Кроме того, моя жена находится на девятом месяце беременности, ей осталось полторы-две недели до родов. Первые восемь дней мы находились в Киеве. Из них три дня жили на паркинге, потом перехали за город, а уже оттуда выехали за границу. Когда начали бомбить роддомы и медицинские учреждения, оставаться стало слишком опасно. Появилась возможность уехать - и я вывез семью за границу.

– Что бы вы хотели сказать украинцам и бойцам Вооруженных сил Украины, Теробороны и остальным?

– Им можно сказать только слова благодарности и оказывать поддержку. Это те люди, которые ежедневно и ежеминутно рискуют своей жизнью. Мы для них должны быть опорой в тылу. Будем продолжать им помогать, чем сможем, находясь на расстоянии. К сожалению, много спортсменов молчат. Хотел бы сказать, что во время войны нельзя сохранять нейтралитет. Украинские футболисты против войны и против россии. Эту войну нужно как можно скорее заканчивать, - рассказал Сидорчук в прямом эфире телемарафона UAразом