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Президент Днепра-1: Даже американцы отмечают эффективность ВСУ
Юрий Береза высказался о единстве армии и народа
Фото: dynamomania.com
Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза в интервью программе Футбол NEWS высказался о силе украинской армии.
"Украинская армия является наиболее эффективной. Даже американцы определили эффективность использования джавелинов украинцами как наивысшую. И есть много таких факторов, которые ставят Украину и ее армию на высшую ступень военной отваги.
Важным есть и то, что украинская армия и народ едины. Наша страна показала, что боец вооруженных сил, или фермер, или тракторист, или почтальон, или обычный человек может при помощи оружия точно так же легко уничтожить российский танк, как это делают профессионалы из армии Канады, США, Британии, Израиля.
Наши люди поняли, что их счастье находится в собственных руках. И не более. Наша армия в руках народа. Когда народ и армия едины, то они непобедимы", — сказал Береза.
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