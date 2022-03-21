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Спортдиректор Львова: Дулуб больше проукраинский, чем пробелорусский

Премьер-лига
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Спортдиректор Львова: Дулуб больше проукраинский, чем пробелорусский

Фото: ФК Львов

Новина українською

Спортивный директор "Львова" Максим Стефанский в комментарии Футбол NEWS рассказал о том, как львовяне переживают войну с россией.

"Иссьяр Драме, Фарук Миа и Фране Чиряк попросили забрать документы, чтобы оформить полноценный трансфер. Мы даем такую ​​возможность людям.

Должны понимать, что держать их до лета нет смысла. Дай бог, чтобы война закончилась завтра. Это не их война. Пусть они выбирают свой путь.

Тренеры долгое время были здесь. Дулуб, вы знаете, человек больше проукраинский, чем пробелорусский. Но он должен был уехать, потому что для белорусов здесь тоже не все так легко. Он уехал, но на связи каждый день", – сказал Стефанский.

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В статье: ФК Львов Олег Дулуб
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Источник:
ТК Футбол

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