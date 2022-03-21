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Вербич и Кендзера дебютировали за свои новые клубы в Польше
Динамовцы временно будет играть в Польше
Фото: ФК Легия
Футболисты киевского "Динамо" Беньямин Вербич и Томаш Кендзера, которые до конца сезона будут выступать в чемпионате Польши, провели первые матчи за свои новые команды.
Томаш провел 20 минут в составе "Леха", выйдя на замену в домашнем матче с "Ягеллонией". На тот момент команда из Познани выигрывала со счетом 2:0, а с динамовцем на поле забила еще раз и одержала разгромную победу – 3:0.
Беньямин вышел на замену на 87-й минуте, а его "Легия" сыграла на выезде вничью с "Ракувом" – 1:1.
В турнирной таблице "Лех" после 26 туров занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей "Погони" на одно очко и имея одинаковое количество баллов с "Ракувом". "Легия", в свою очередь, располагается на 11-й строчке, упустив шансы побороться за зону еврокубков и оторвавшись от зоны вылета на восемь очков.
Фото: ФК Лех, ФК Легия
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