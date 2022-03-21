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"Украина нуждается в вашей помощи". Степаненко обратился к международному сообществу
Украинец старается помочь пострадавшим от войны с россией
Фото - Олександр Приходько
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко призвал международное сообщество помогать пострадавшим от вторжения россии украинцам.
"Наши сердца разбиты. Мы напуганы и шокированы тем, что сейчас происходит в Украине. Миллионы семей, среди которых женщины, дети и пожилые люди, находятся под бомбежкой и вынуждены бежать.
Они оставили позади все, что строили в течение жизни. Переживают сильный зимний холод, жажду, голод. Большинство из них боятся за свою жизнь. Они сделали это, чтобы сохранить собственную жизнь, но за одну ночь стали беженцами.
Мы не можем просто наблюдать за этим, мы должны сделать что-нибудь для них. Давайте жертвовать Shift360 и помогать этим невинным детям и семьям. Shift360 помогает защищать украинский народ, предоставляя тепло, еду и лекарства. Пожертвуйте любую сумму. Украина нуждается в вашей помощи", – сказал Степаненко в видеообращении на своей странице в Instagram.
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