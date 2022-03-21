"Украина нуждается в вашей помощи". Степаненко обратился к международному сообществу

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко призвал международное сообщество помогать пострадавшим от вторжения россии украинцам.

"Наши сердца разбиты. Мы напуганы и шокированы тем, что сейчас происходит в Украине. Миллионы семей, среди которых женщины, дети и пожилые люди, находятся под бомбежкой и вынуждены бежать.

Они оставили позади все, что строили в течение жизни. Переживают сильный зимний холод, жажду, голод. Большинство из них боятся за свою жизнь. Они сделали это, чтобы сохранить собственную жизнь, но за одну ночь стали беженцами.