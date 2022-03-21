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"Украина нуждается в вашей помощи". Степаненко обратился к международному сообществу

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинец старается помочь пострадавшим от войны с россией

"Украина нуждается в вашей помощи". Степаненко обратился к международному сообществу

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко призвал международное сообщество помогать пострадавшим от вторжения россии украинцам.

"Наши сердца разбиты. Мы напуганы и шокированы тем, что сейчас происходит в Украине. Миллионы семей, среди которых женщины, дети и пожилые люди, находятся под бомбежкой и вынуждены бежать.

Они оставили позади все, что строили в течение жизни. Переживают сильный зимний холод, жажду, голод. Большинство из них боятся за свою жизнь. Они сделали это, чтобы сохранить собственную жизнь, но за одну ночь стали беженцами.

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Мы не можем просто наблюдать за этим, мы должны сделать что-нибудь для них. Давайте жертвовать Shift360 и помогать этим невинным детям и семьям. Shift360 помогает защищать украинский народ, предоставляя тепло, еду и лекарства. Пожертвуйте любую сумму. Украина нуждается в вашей помощи", – сказал Степаненко в видеообращении на своей странице в Instagram.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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