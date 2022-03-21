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Президент Днепра-1 предложил свой вариант завершения сезона УПЛ
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Фото: СК Днепр-1
Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза в интервью Футбол NEWS высказал свое мнение о том, какое решение должно быть принято касательно УПЛ сезона 2021/2022.
"Я знаю, что один из вариантов развития событий - это считать данный сезон недействительным и оставить результаты прошлого сезона. Считаю, что это несправедливо. Большая часть чемпионата сыграна и существует определенное турнирное положение команд.
В связи с войной, есть смысл говорить о том, чтобы никто не покидал УПЛ. В высший дивизион могли бы зайти две команды из Первой лиги, и в Премьер-лиге играло бы 18 команд. Расположение команд в турнирной таблице нужно оставить таким какое оно есть сейчас. Это мое мнение. Так подсказывает логика и мировая практика", — сказал Береза.
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