Президент Днепра-1 предложил свой вариант завершения сезона УПЛ

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза в интервью Футбол NEWS высказал свое мнение о том, какое решение должно быть принято касательно УПЛ сезона 2021/2022.

"Я знаю, что один из вариантов развития событий - это считать данный сезон недействительным и оставить результаты прошлого сезона. Считаю, что это несправедливо. Большая часть чемпионата сыграна и существует определенное турнирное положение команд.

В связи с войной, есть смысл говорить о том, чтобы никто не покидал УПЛ. В высший дивизион могли бы зайти две команды из Первой лиги, и в Премьер-лиге играло бы 18 команд. Расположение команд в турнирной таблице нужно оставить таким какое оно есть сейчас. Это мое мнение. Так подсказывает логика и мировая практика", — сказал Береза.