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Авагимян - о Мариуполе: Всего самого дорогого в моей жизни больше нет

Премьер-лига
(2 голосов)

Оккупанты продолжают стирать с лица земли Мариуполь

Авагимян - о Мариуполе: Всего самого дорогого в моей жизни больше нет

Фото: instagram.com/avagimian10

Новина українською

Полузащитник "Александрии" Артур Авагимян в комментарии для Футбол NEWS рассказал, как игроки клуба помогают Украине в войне с россией, а также сказал несколько слов о ситуации в родном Мариуполе, который оккупанты продолжают стирать с лица земли.

"Мы всячески помогаем людям и военным всем необходимым. Макс Третьяков, Кирилл Ковалец и Денис Мирошниченко развозят вся по местам. Помогаем всем, чем только можем.

Мне очень сложно говорить о том, что происходит в Мариуполе. Это мой родной город, я там родился и вырос. Все, что я любил в своей жизни, связанно с этим городом. Моего родного дома больше нет, роддома, в котором я родился, больше нет, школы, где я учился, больше нет. Всего самого дорогого для меня в этой жизни больше нет.

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Хотел бы обратиться к народу россии. Если вы заметили, все свои интервью я даю на русском языке, и меня за это никто не ущемляет. Подумайте об этом. Слава Украине!", – сказал Авагимян.

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В статье: ФК Александрия Артур Авагимян
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Источник:
ТК Футбол

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