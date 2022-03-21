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CAS отказал сборной россии в переносе игры с Польшей

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Суд уже оставил в силе отстранение команды от турнира ФИФА

CAS отказал сборной россии в переносе игры с Польшей

Новина українською

Сборная России потеряла шансы на участие в отборочных матчах Чемпионата мира в Катаре, сообщают СМИ террористического государства. Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал РФС в переносе матча стыков с Польшей.

Полуфинал квалификации должен был состоятся 24 марта.

Ранее ФИФА отстранила сборную поссии и российские команды от участия в турнирах под эгидой организации.

Напомним, что от участия в своих соревнованиях команды россии также отстранила УЕФА.

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В статье: Польша Россия CAS война с Россией
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Источник:
championat.com

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.03.2022 в 19:19
Играйте с белорусами.
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