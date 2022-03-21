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CAS отказал сборной россии в переносе игры с Польшей
Суд уже оставил в силе отстранение команды от турнира ФИФА
Сборная России потеряла шансы на участие в отборочных матчах Чемпионата мира в Катаре, сообщают СМИ террористического государства. Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал РФС в переносе матча стыков с Польшей.
Полуфинал квалификации должен был состоятся 24 марта.
Ранее ФИФА отстранила сборную поссии и российские команды от участия в турнирах под эгидой организации.
Напомним, что от участия в своих соревнованиях команды россии также отстранила УЕФА.
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Источник:championat.com
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.03.2022 в 19:19
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