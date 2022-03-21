Сборная России потеряла шансы на участие в отборочных матчах Чемпионата мира в Катаре, сообщают СМИ террористического государства. Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал РФС в переносе матча стыков с Польшей.

Полуфинал квалификации должен был состоятся 24 марта.

Ранее ФИФА отстранила сборную поссии и российские команды от участия в турнирах под эгидой организации.

Напомним, что от участия в своих соревнованиях команды россии также отстранила УЕФА.